برشلونة يتمسك بسلاح المواهب الأجنبية بعد تألق حمزة عبد الكريم

يواصل نادي برشلونة تمسكه بسياسته القائمة على الاستثمار في المواهب الأجنبية الشابة، مؤكدًا إصراره على هذا التوجه رغم الصعوبات التي واجهت صفقاته الأخيرة، في خطوة تعكس قناعة الإدارة بأن المستقبل يُبنى من خلال اكتشاف النجوم مبكرًا وصقلهم داخل أكاديمية «لاماسيا».

وجاء هذا التوجه مدعومًا بالتألق اللافت للموهبة المصرية حمزة عبد الكريم، الذي لعب دورًا مهمًا في تتويج فريق الشباب بلقب الدوري الإسباني في مجموعته، والمساهمة في قيادة الفريق نحو بطولة كأس الأبطال، ليصبح نموذجًا ناجحًا يعزز ثقة النادي في هذا النهج.

وكان برشلونة قد تعاقد مع حمزة عبدالكريم، البالغ من العمر 18 عامًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من النادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، مع وجود بند يمنح النادي الإسباني أحقية شراء اللاعب بشكل نهائي.

سوء الحظ يعطل حمزة عبد الكريم مع برشلونة

وبحسب ما أوردته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن تعاقدات برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية لم تحقق النتائج المرجوة، بسبب سلسلة من الإصابات التي ضربت اللاعبين الجدد، ومن بينهم حمزة عبد الكريم، إلى جانب أسماء أخرى مثل المدافع الأوروجوياني باسيفيكو، والهولندي أونشتاين، والبرتغالي أجاي تافاريس.

ورغم البداية الواعدة للموهبة المصرية حمزة عبد الكريم، الذي سجل في ظهوره الأول، إلا أن مستواه تراجع تدريجيًا قبل أن يتعرض لإصابة عضلية أبعدته لفترة، ليعود لاحقًا بمشاركات محدودة مع فريق «الشباب أ» ويتمكن من تسجيل 3 أهداف «هاتريك» في المباراة الأخيرة التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 9 – 0.

أما باسيفيكو، الذي كان الأكثر انسجامًا في البداية، فقد تعرض لضربة قاسية بإصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال إحدى المباريات، لينتهي موسمه مبكرًا، بدوره، عانى أونشتاين من مشاكل بدنية بعد انضمامه قادمًا من فترة غياب طويلة، فيما تعرض أجاي تافاريس لإصابة مؤسفة بكسر في المعصم بعد اصطدامه خلال مباراة، ما حرمه من استكمال موسمه

ورغم هذه الانتكاسات، لم تتراجع إدارة برشلونة عن استراتيجيتها، بل زادت تمسكًا بها، حيث كشفت التقارير عن تحركات جديدة يقودها المدير الرياضي لنادي برشلونة، ديكو، بالتعاون مع رئيس الكشافة جواو أمارال، من خلال توسيع شبكة البحث عن المواهب في أسواق غير تقليدية.

وفي هذا السياق، عقد مسؤولو برشلونة اجتماعًا مع إدارة كلوب بروج البلجيكي لبحث إمكانية ضم اللاعب بيسيو، كما يستعد النادي لاستقبال الموهبة الأفريقية أبوبكر مايجا لخوض فترة معايشة، وسط ترقب لوصول أسماء أخرى خلال الفترة المقبلة.

ويُعد مايجا، إلى جانب إبراهيم ديارا، من أبرز المواهب الصاعدة في القارة الإفريقية، وقد خاض بالفعل تجارب مع أندية أوروبية كبرى مثل باريس سان جيرمان، وشارك في بطولات شبابية على ملاعب أياكس.

وفي ظل هذا الحراك، يواصل برشلونة العمل على تعزيز مشروعه القائم على استقطاب وتطوير المواهب العالمية في سن مبكرة، مؤمنًا بأن نجاحات مثل تجربة حمزة عبد الكريم ليست سوى بداية لمسار طويل يهدف إلى إعادة بناء الفريق على أسس مستقبلية قوية.

