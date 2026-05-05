حمدي فتحي.. الوكرة يواجه الغرافة فى نصف نهائي كأس أمير قطر

يلتقي فريق الوكرة القطرى ، المحترف ضمن صفوفه حمدي فتحي لاعب منتخب مصر، مع الغرافة في الخامسة والربع مساء اليوم الثلاثاء بملعب «جاسم بن حمد»، ضمن منافسات الدور نصف النهائي في بطولة كأس أمير قطر.

الوكرة ضد الغرافة

يدخل الغرافة والوكرة مواجهتهما المرتقبة بطموحات متكافئة وإصرار واضح على بلوغ النهائي، في لقاء يصعب التكهن بنتيجته نظرًا لتقارب المستوى بين الفريقين، ما ينذر بمباراة مفتوحة على كل الاحتمالات.

الغرافة، حامل اللقب، يتطلع للحفاظ على تتويجه الذي حققه في الموسم الماضي، بينما يسعى الوكرة لمواصلة مشواره بثقة نحو استاد خليفة الدولي، مدفوعًا برغبة قوية في تحقيق إنجاز تاريخي جديد، هذه المواجهة تبدو خارج كل الحسابات المسبقة، خاصة مع الطموحات الكبيرة التي يحملها كلا الفريقين للوصول إلى النهائي.

ولم يكن طريق الغرافة إلى نصف النهائي سهلاً، حيث احتاج إلى جهد كبير لتجاوز أم صلال بنتيجة (2-1). في المقابل، قدم الوكرة أداءً لافتًا بعدما تفوق على الريان بثلاثية نظيفة، ليؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة على اللقب، ساعيًا لإضافة إنجاز جديد إلى سجله بعد تتويجه بكأس قطر عام 2024.

السد ضد الدحيل

وتترقب الجماهير القطرية مواجهة من العيار الثقيل، أشبه بنهائي مبكر، تجمع بين السد والدحيل في الثامنة مساء اليوم، في صدام كروي يعد بالكثير من الإثارة والتشويق. وتزداد أهمية اللقاء في ظل الأداء اللافت الذي قدمه الفريقان خلال منافسات الدور ربع النهائي، ما يعكس جاهزيتهما الكاملة للمنافسة على اللقب.

الدحيل أظهر قوته الهجومية بوضوح بعدما أمطر شباك العربي بأربعة أهداف دون رد، مؤكدًا عزمه على المضي قدمًا نحو التتويج، وعلى الجانب الآخر، نجح السد في تجاوز الشمال المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري أكرم توفيق بنتيجة كبيرة (6-4) في مباراة حافلة بالأهداف والإثارة، اتسمت بندية عالية وتبادل هجومي مستمر، قبل أن تحسمها خبرة السد.

ويدخل السد المواجهة بطموح مضاعف لتحقيق الثنائية، بعدما تُوّج مؤخرًا بلقب الدوري، ما يمنحه دفعة معنوية إضافية في سعيه لمواصلة التألق وحجز بطاقة العبور إلى النهائي.

