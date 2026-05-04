إسبانيول ضد الريال.. فينيسيوس ينضم إلى أساطير الملكى برقم تاريخي

واصل البرازيلي فينيسيوس جونيور كتابة اسمه بأحرف من ذهب فى تاريخ ريال مدريد الإسبانى، بعدما ضمن رسميًا مكانه بين أكثر الهدافين غزارة فى تاريخ النادي الملكي.

ووصل فينيسيوس إلى حاجز 20 هدفًا فى جميع المسابقات خلال الموسم الجاري، ليصبح من بين قلة نادرة من لاعبي ريال مدريد الذين سجلوا أكثر من 20 هدفًا فى خمسة مواسم متتالية أو أكثر، لينضم إلى قائمة تاريخية تضم باهينو، وألفريدو دي ستيفانو، وفيرينز بوشكاش، وهوجو سانشيز.

كما عادل النجم البرازيلي إنجاز ثلاثي العصر الحديث راؤول جونزاليس، وكريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، فى تأكيد واضح على ثبات مستواه وتطوره الكبير كأحد أهم أعمدة هجوم الميرينجي.

وجاء هذا الإنجاز بالتزامن مع تألقه فى مواجهة إسبانيول، حيث قاد ريال مدريد لتحقيق فوز مهم بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “ستيج فرونت” ضمن الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وسجل فينيسيوس هدفي المباراة في الدقيقتين 55 و66، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة خارج الديار.

بهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، مقلصًا الفارق مع برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.

