مواعيد مباريات اليوم.. مانشستر يونايتد مع ليفربول وإسبانيول أمام ريال مدريد

تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 3 – 5 – 2026 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهة إسبانيول ضد ريال مدريد في الدوري الإسبانى.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

حرس الحدود X طلائع الجيش – الساعة 5 مساء على قناة ON SPORT

زد X الجونة – الساعة 5 مساء على قناة ON SPORT MAX

غزل المحلة X الإسماعيلي – الساعة 8 مساء على قناة ON SPORT

البنك الأهلي X مودرن سبورت – الساعة 8 مساء على قناة ON SPORT MAX

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بورنموث X كريستال بالاس – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

مانشستر يونايتد X ليفربول – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

أستون فيلا X توتنهام هوتسبير – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسبانى والقنوات الناقلة

سيلتا فيجو X إلتشي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

خيتافي X رايو فاليكانو – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال بيتيس X ريال أوفييدو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

إسبانيول X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

بولونيا X كالياري – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD

ساسولو X ميلان – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

يوفنتوس X فيرونا – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

إنتر ميلان X بارما – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ليل X لوهافر – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

أوكسير X أنجييه – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4

باريس X بريست – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5

ستراسبورج X تولوز – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6

ليون X رين – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني

سانت باولي X ماينتس – الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا مونشنجلادباخ X بوروسيا دورتموند – الساعة 6:30 مساء

فرايبورج X فولفسبورج – الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الشباب X التعاون – الساعة 7 مساء على قناة 1 Thmanyah

الأهلي X الأخدود – الساعة 9 مساء على قناة 2 Thmanyah

القادسية X النصر – الساعة 9 مساء على قناة 1 Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة

نهضة الزمامرة X الوداد – الساعة 7 مساء على قناة Arryadia HD

الرجاء X الدفاع الحسني الجديدي – الساعة 9 مساء على قناة Arryadia HD

إتحاد تواركة X الفتح الرباطي – الساعة 9 مساء على قناة AL-MAGHRIBIA

اتحاد طنجة X الجيش الملكي – الساعة 11 مساء على قناة Arryadia HD

مواعيد مباريات الدوري التونسى

مستقبل قابس X شبيبة القيروان – الساعة 6 مساء

اتحاد بن قردان X مستقبل سليمان – الساعة 6 مساء

النادي الإفريقي X الملعب التونسي – الساعة 6 مساء

الصفاقسي X الأولمبي الباجي – الساعة 6 مساء

اليوم السابع