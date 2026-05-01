الموت يفجع محمد الشناوي حارس الأهلي قبل ساعات من مواجهة الزمالك في القمة

تُوفيت خالة محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، قبل المواجهة المرتقبة للاعب رفقة فريقه أمام الزمالك.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي اليوم الجمعة، لحساب الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري، على استاد القاهرة.

ويتم تشييع الجنازة اليوم الجمعة من مسقط رأس خالة حارس الأهلي بمدينة المحلة الكبرى، في محافظة الغربية.

ويُقام عزاء خالة محمد الشناوي، مساء اليوم، عقب صلاة المغرب، بمدينة المحلة الكبرى، وتحديدًا منشية البكري.

وتجدر الإشارة إلى أن لقاء الأهلي والزمالك من المقرر أن يقام في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

