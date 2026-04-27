بايرن ميونخ يبدأ محادثات تمديد عقد هارى كين

بدأ نادي بايرن ميونخ الألمانى تحركاته الجادة من أجل تأمين مستقبل نجمه الإنجليزي هاري كين، عبر فتح باب المحادثات لتمديد عقده خلال الفترة المقبلة، في ظل أهميته الكبيرة داخل مشروع الفريق

ومنذ انضمامه إلى العملاق البافاري في صيف 2023، واصل كين تحطيم الأرقام القياسية، لكنه تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني لم يعد مجرد مهاجم صريح، بل تحول إلى لاعب أكثر شمولية، يتراجع إلى وسط الملعب ويساهم بفاعلية في بناء الهجمات.

كارل هاينز رومينيجه، عضو مجلس الإشراف في بايرن ميونخ، أكد في تصريحات لموقع “t-online”:: “التعاقد مع هاري كين كان صفقة تاريخية للنادي. من المعروف أنه كان يمتلك شرطًا جزائيًا، لكنه لم يفعّله، وهو ما يعكس رغبته الواضحة في الاستمرار داخل ميونخ”.

وأضاف: “المسؤولون في الإدارة الرياضية سيعقدون محادثات معه بعد نهاية الموسم، بهدف واضح وهو تمديد عقده”.

وتابع رومينيجه مشيدًا بتطور دور اللاعب: “كين كان دائمًا مهاجمًا رائعًا يسجل الكثير من الأهداف، لكنه الآن أصبح صانع ألعاب أيضًا، يتراجع إلى الوسط ويستخدم تمريراته الطويلة المميزة لخلق الفرص لزملائه مثل مايكل أوليسيه ولويس دياز، وهذا عنصر مهم جدًا في أسلوب لعبنا”.

ويمتد عقد هاري كين الحالي مع بايرن ميونخ حتى صيف 2027، إلا أن النادي يسعى لتأمين بقائه لفترة أطول، في ظل التحول الفني الذي يعيشه اللاعب وتأثيره الكبير داخل الفريق.

اليوم السابع