تطورات ملف تعديل عقد إمام عاشور فى الأهلى وحقيقة الغرامة المالية

قال مصدر في الأهلي، إن إمام عاشور لاعب الفريق لا يواجه أي أزمات في الوقت الحالي وأموره مُستقرة للغاية، وليس صحيحاً أن اللاعب يعاني من أزمات بسبب تعديل عقده أو توقيع غرامات مالية جديدة ضده.

وشدد المصدر، على أن إمام عاشور لم يتحدث مع إدارة النادي بشأن تعديل عقده ولم يطلب 70 أو 80 مليون جنيه في الموسم كما زعم البعض خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف المصدر، أن إمام عاشور مُرتبط بعقد مع الأهلي ينتهي صيف 2028 ولم يتم التحدث معه مؤخراً بشأن التجديد، كما أن مزاعم البعض عن تغريم اللاعب بدعوى حضوره إحدى المناسبات الخاصة بزوجته أمر غير صحيح لأن اللاعب حصل على إذن من جهاز الكرة كما أن هذا الحدث كان يخص زوجته

الأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز

من ناحية أخرى ، يستعد فريق الكرة بالنادي الاهلي لمواجهة بيراميدز المرتقبة في بطولة الدوري المصري التي يتطلع فيها المارد الأحمر لحصد النقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري.

ويعمل الجهاز الفني بقيادة المدرب الدنماركي على تجهيز لاعبيه فنياً وذهنياً لمواجهة بيراميدز المرتقبة ،وخاض الفريق مباراة ودية أمام زد مساء الاثنين انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدف.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في الثامنة من مساء غداً ، الأثنين، بإستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

وتنقل قناة اون سيورت مباراة الأهلي وبيراميدز على الهواء مباشرة مع وجود ستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.

اليوم السابع