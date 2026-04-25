محمد الشناوى يطالب نجوم الأهلى بالتمسك بالفرصة الأخيرة فى التتويج بدوري نايل

عقد محمد الشناوى قائد النادى الأهلى جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بعدم الالتفات لنغمة إقتراب الزمالك من حسم لقب الدوري المصري لصالحه بعد فوزه على بيراميدز بهدف دون رد مؤكداً أن الفريق لابد أن يتمسك بالأمل حتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

وطالب الشناوى زملاؤه بضرورة الفوز في اللقاءات الأربعة المتبقية للأهلى في الدوري مهما كانت نتائج الفرق المنافسة.

وليد صلاح الدين يعود لدكة الأهلى

يعود وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادى الأهلى ، للظهور على دكة بدلاء المارد الأحمر في مباراة بيراميدز، المقرر لها الثامنة مساء الإثنين 27 أبريل باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بدوري نايل بعد إنتهاء الإيقاف

ونفذ وليد صلاح الدين عقوبة الإيقاف لمدة مباراة واحدة فى مباراة الأهلى وسموحة الأخيرة بدوري نايل، وتواجد فى مدرجات المارد الأحمر باستاد القاهرة الدولى.

وقررت الرابطة إيقاف وليد صلاح الدين لمدة مباراة واحدة، إلى جانب توقيع غرامة مالية عليه قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث، وفقًا للوائح المنظمة للمسابقة، والتي تنص على إيقاف أي عنصر من عناصر الفريق عند تراكم البطاقات.

اليوم السابع