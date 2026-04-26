ناد إنجليزي يستعد لإنقاذ عمر مرموش من جحيم غوارديولا

يتطلع أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لضم مهاجم مانشستر سيتي عمر مرموش في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وإنقاذه من جحيم غوارديولا بعد أن أخرج النجم المصري من حساباته أخيرا.ووفقا لصحيفة “التايمز” يرغب أستون فيلا في التعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي عمر مرموش في فترة الانتقالات الصيفية.وكان المدرب أوناي إيمري يرغب في ضم اللاعب المصري إلى فيلا بارك على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية قبل التعاقد مع تامي أبراهام.ولا يزال الفيلانز مهتمين بمرموش وقد يغرونه بالانتقال إلى منطقة ميدلاندز بوعده بفرص لعب منتظمة.وكان غوارديولا مدرب السيتي قد وصف اللاعب مرموش البالغ من العمر 27 عاما بأنه “لاعب مميز” لكنه لم يشارك أساسيا إلا في 7 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وسجل مرموش هدفا واحدا وقدم 3 تمريرات حاسمة في 17 مباراة بالدوري هذا الموسم، فيما أحرز 7 أهداف في 16 مباراة بالدوري الموسم الماضي بعد انضمامه في منتصف الموسم.

