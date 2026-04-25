قاهر المستحيل.. الأهلي السعودي ينتزع ثاني ألقاب النخبة من أنياب ماتشيدا الياباني بـ10 لاعبين – شاهد هدف البريكان

انتزع فريق أهلي جدة ثاني ألقابه في دوري أبطال آسيا للنخبة، من أنياب ماتشيدا زيلفيا الياباني، رغم خوض أكثر من 50 دقيقة منقوصًا من أحد لاعبيه.

وفاز الأهلي على ماتشيدا بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب الإنماء بجدة، في نهائي البطولة الآسيوية.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، لينتقل الفريقان إلى الوقت الإضافي، وهو الذي حسمه الفريق السعودي.

وجاء الهدف الوحيد للأهلي في الدقيقة السادسة من الوقت الإضافي، عن طريق المهاجم السعودي فراس البريكان الذي شارك بديلًا على حساب إنزو ميلوت.

وتفوق الأهلي على الصعاب، حيث خاض المباراة بـ10 لاعبين، منذ تعرض ظهيره زكريا هوساوي للطرد في الدقيقة 68، بالإضافة لطرد ظهيره الآخر محمد عبدالرحمن للطرد من على مقاعد البدلاء، في الدقيقة 90+5.

وبذلك يُتوج الأهلي باللقب الآسيوي للموسم الثاني على التوالي، والثاني في تاريخه أيضًا، بعدما حسمه في الموسم الماضي على حساب فريق ياباني آخر، وهو كاواساكي فرونتال.

“الراقي” أصبح ثاني أكثر الفرق السعودية تتويجًا باللقب، بالتساوي مع جاره الاتحاد، بفارق لقبين خلف فريق الهلال، الأكثر تتويجًا في القارة، برصيد 4 ألقاب.

كما بات هذا اللقب هو الثامن الذي تحمله الفرق السعودية، لتكون ثاني أكثر الفرق تتويجًا أيضًا، بالتساوي مع الفرق اليابانية، بفارق 4 ألقاب خلف الأندية الكورية الجنوبية التي حصدت اللقب 12 مرة.

شووف الهدف |

فراس البريكان يضع الأهلي السعودي في المقدمة ويحرز أول الأهداف في الدقيقة 96 .. نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة#الأهلي_ماتشيدا_زيلفيا#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس | #منصة_شووف pic.twitter.com/ihjXdsd1zc — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 25, 2026

كووورة