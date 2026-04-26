الزمالك يُنهي اليوم استعداداته لمواجهة إنبي غدا للاقتراب من درع الدورى

ينهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته الجادة لمواجهة إنبي، المقرر لها غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز، في ظل حالة من التركيز الشديد داخل معسكر الفريق الأبيض.

وأنهى الزمالك تحضيراته لمواجهة إنبي بعدما قرر الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات أول أمس الجمعة، عقب الفوز المهم على بيراميدز بهدف دون رد في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري.

واستأنف الفريق تدريباته أمس السبت على ستاد الكلية الحربية، في إطار التحضير للمواجهة المرتقبة، حيث يسعى الجهاز الفني للحفاظ على حالة الانتصارات والاستمرار في صدارة جدول الترتيب، بعدما رفع الفريق رصيده إلى 49 نقطة في المركز الأول، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ44 نقطة.

ويحتاج الزمالك إلى 8 نقاط من أصل 12 لحسم لقب الدوري رسميًا، دون النظر إلى نتائج الأهلي أو بيراميدز.

الزمالك يُغلق باب عروض الرحيل أمام خوان بيزيرا

استقرت إدارة نادي الزمالك على غلق ملف رحيل البرازيلي خوان بيزيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رافضة بشكل قاطع مناقشة أي عروض قد تصل للاعب مهما بلغت قيمتها المالية، في ظل القناعة التامة بدوره المؤثر داخل الفريق.

ويأتي قرار الإدارة البيضاء في إطار الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، حيث يُعد بيزيرا أحد أبرز العناصر التي يعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، لما يقدمه من مستويات مميزة منذ انضمامه، فضلاً عن تأثيره الواضح في نتائج الفريق خلال المرحلة الأخيرة من المنافسات.

وكشفت مصادر داخل النادي أن الزمالك لم يتلق حتى الآن أي عروض رسمية لضم اللاعب، إلا أن هناك اتفاقاً مسبقاً على عدم التفريط فيه حال وصول عروض مستقبلية، خاصة مع توجه الإدارة لبناء فريق قوي قادر على المنافسة محلياً وقارياً.

وفي السياق ذاته، تضع إدارة الزمالك خطة لتجهيز خوان بيزيرا ليكون أحد أساطير النادي مستقبلاً، في ظل الشعبية الكبيرة التي حظي بها بين الجماهير خلال فترة قصيرة، وهو ما عزز من قرار التمسك به ورفض رحيله.

اليوم السابع