السعودية.. مدير مكتب محمد بن سلمان يعلق على فوز الأهلي بدوري أبطال آسيا

علق السعودي بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد الأمير محمد بن سلمان على فوز نادي الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم للنخبة 2026 مساء السبت.ونشر بدر العساكر عبر حسابه على منصة “X” صورة تحمل الإعلان عن فوز فريق “الراقي” باللقب القاري، علق عليها قائلا: “مبارك للنادي الأهلي، بإدارته ولاعبيه وجماهيره، فوزه بدوري أبطال آسيا النخبة..”.وأضاف: “انتصار وتفوق يعكس تطور الكرة السعودية على المستوى القاري، في ظل دعم القيادة الدائم، وحرصها على تحقيق الإنجازات في كافة المجالات”.وتوج نادي أهلي جدة بلقب بطل دوري أبطال آسيا لكرة القدم للنخبة للمرة الثانية في تاريخه وعلى التوالي، على حساب نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني بفوزه عليه بهدف وحيد بعد تمديد المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب “الإنماء” بمدينة جدة.

المصدر: @Badermasaker