أتلتيكو مدريد يعلن إصابة بابلو باريوس قبل قمة أرسنال الأوروبية

أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني، في بيان رسمي عن إصابة لاعب الوسط بابلو باريوس قبل قمة أرسنال المرتقبة يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

أتلتيكو مدريد ضد أرسنال

وقال النادي في بيانه، تعرض بابلو باريوس لإصابة عضلية في فخذه الأيسر، والتي حدثت خلال المباراة ضد أتلتيك كلوب يوم السبت الماضي.

وأضاف البيان، إن باريوس خضع لفحوصات أجراها الطاقم الطبي للنادي، والذي أكد الإصابة، وسيجري اللاعب لجلسات العلاج الطبيعي وأعمال إعادة التأهيل في صالة الألعاب الرياضية، وسيحدد تطور إصابته موعد عودته إلى المنافسة.

وكان أتلتيكو مدريد قد حقق الفوز على أتلتيك بيلباو بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، بالجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ورفع فريق الأتليتي رصيده للنقطة 60 في المركز الرابع بجدول مسابقة الليجا، وبفارق 10 نقاط عن ريال بيتيس صاحب المركز الخامس.

