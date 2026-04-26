بين مجد أوروبا وإغراءات الخليج.. أين يذهب محمد صلاح بعد ليفربول؟

في تقرير نشرته شبكة «ESPN» العالمية، سلطت الضوء على مستقبل النجم المصري محمد صلاح، مؤكدة أنه يمثل الصفقة الأبرز في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رحيله المرتقب عن ليفربول، ما يضعه أمام قرار مصيري بشأن خطوته التالية

محمد صلاح يرحل عن ليفربول نهاية الموسم

وذكرت الشبكة أن محمد صلاح بات أمام خيارين واضحين؛ إما الاستمرار في المنافسة على أعلى مستوى داخل أوروبا ومطاردة الألقاب الكبرى، أو خوض تجربة جديدة خارج القارة من خلال صفقة ضخمة قد تكون الأخيرة في مسيرته الاحترافية.

وأشارت إلى أن بعض التكهنات ربطت اللاعب بإمكانية العودة إلى روما، النادي الذي تألق معه قبل انتقاله إلى ليفربول عام 2017، إلا أن هذه الفكرة تراجعت سريعًا بسبب القيود المالية وسقف الرواتب داخل النادي الإيطالي.

كما أوضحت «ESPN» أن اسم محمد صلاح طُرح أيضًا ضمن اهتمامات جالاتا سراي التركي، إلى جانب سان دييجو إف سي الأمريكي، رغم أن مصادر الشبكة كانت قد نفت في وقت سابق وجود مفاوضات متقدمة مع أي من الطرفين.

وأكد التقرير أن الدوري السعودي للمحترفين يظل الوجهة الأكثر ترجيحًا منذ إعلان رحيل اللاعب، ولم تتغير هذه المعطيات حتى الآن، في ظل رغبة الأندية السعودية في التعاقد مع نجوم الصف الأول عالميًا، وقدرة صلاح على تحقيق تأثير فني وتسويقي كبير أينما حلّ.

العالم يترقب وجهة محمد صلاح القادمة

وفي تقييمها للخيارات المطروحة، رأت الشبكة أن الانتقال إلى جالاتا سراي قد يمثل خيارًا مثاليًا من الناحية الرياضية، خاصة بعد تحركات النادي لضم أسماء بارزة مثل فيكتور أوسيمين وليروي ساني، ما يعكس طموحًا واضحًا لتعزيز حضوره الأوروبي، وهو ما قد يتعزز بشكل كبير بوجود محمد صلاح.

ومع ذلك، شددت «ESPN» على أن الدوري السعودي يبقى الخيار الأكثر واقعية، نظرًا لما يوفره من إمكانيات مالية ضخمة، إلى جانب سعيه المستمر لتعزيز مكانته العالمية عبر استقطاب نجوم بحجم محمد صلاح، الذي لا يزال يحتفظ بمستوى تنافسي عالٍ ويُعد من أكثر اللاعبين تأثيرًا في المباريات.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن القرار النهائي سيظل بيد اللاعب، الذي يستعد لمرحلة جديدة في مسيرته، في وقت لا يتعلق فيه الأمر باعتزال مبكر، بل باختيار الوجهة التي تضمن له الاستمرار في التألق وترك بصمة جديدة في عالم كرة القدم.

اليوم السابع