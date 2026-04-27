ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة مبابي وشكوك حول مشاركته فى الكلاسيكو

أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي، اليوم الإثنين، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها النجم الفرنسي كيليان مبابي، بعد خضوعه لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وذلك عقب خروجه مصاباً خلال مواجهة ريال بيتيس الأخيرة في الدوري الإسباني.

طبيعة إصابة كيليان مبابي

وأوضح النادي في بيانه أن الفحوصات أكدت إصابة مبابي بتمزق في عضلة نصف الوتر في الساق اليسرى، مشيراً إلى أن حالته ستخضع للمتابعة اليومية لتحديد تطور عملية التعافي ومدة الغياب المتوقعة.

وجاء في بيان النادي: “بعد إجراء الفحوصات اليوم على لاعبنا كيليان مبابي من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق في عضلة نصف الوتر في ساقه اليسرى. وسيتم متابعة حالته الصحية”.

وتأتي إصابة مبابي لتضع علامات استفهام كبيرة حول مشاركته في مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة يوم 10 مايو، خاصة في ظل عدم تحديد النادي لجدول زمني واضح لعودته حتى الآن.

وكان المهاجم الفرنسي قد اضطر لمغادرة مباراة ريال بيتيس التي انتهت بالتعادل (1-1)، بعد شعوره بآلام عضلية في الفخذ الخلفي، قبل أن تتجه الشكوك في البداية إلى كونها إجهاداً بسيطاً، قبل أن تؤكد الفحوصات اللاحقة وجود إصابة عضلية أكثر دقة.

وبحسب مصادر داخل النادي لصحيفة “آس” الاسبانية، فإن ريال مدريد لا يستبعد إمكانية لحاق اللاعب بالمباراة، رغم أن حالته لا تزال غير مستقرة، فيما ستحدد الأيام المقبلة فرص مشاركته بشكل نهائي.

وتُعد هذه الإصابة ضربة جديدة لريال مدريد في مرحلة حاسمة من الموسم، في ظل معاناة الفريق أيضاً من غيابات أخرى مؤثرة، أبرزها إيدر ميليتاو وأردا جولر، ما يزيد من تعقيد خيارات الجهاز الفني بقيادة ألفارو أربيلوا.

