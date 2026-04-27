بي إس جي ضد البايرن.. عودة ثلاثي بطل فرنسا للتدريبات قبل القمة الأوروبية

أكمل نادي باريس سان جيرمان حصته التدريبية الأخيرة صباح اليوم قبل المواجهة المرتقبة على ملعبه أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

بي إس جي ضد البايرن

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونخ مساء غدا الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في مباراة من العيار الثقيل.

وبحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فقد شهد المران مشاركة الثلاثي فيتينيا، ونونو مينديز، وفابيان رويز، في خطوة تمثل دفعة معنوية مهمة للفريق قبل القمة الأوروبية الحاسمة، في ظل جاهزية عدد من العناصر الأساسية.

في المقابل، غاب كوينتن نجانتو عن التدريبات، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية حتى الآن بشأن أسباب غيابه أو موقفه من المشاركة في المباراة.

وحضر الحصة التدريبية كل من رئيس النادي ناصر الخليفي والمستشار الرياضي لويس كامبوس، في إشارة واضحة لأهمية اللقاء وحرص الإدارة على دعم الفريق قبل المواجهة المرتقبة.

