انتصار ساحق بثلاثية .. بيراميدز يقتل حلم الأهلي في الدوري المصري

حقق فريق بيراميدز فوزا ساحقا على الأهلي بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

جاء هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 71، عقب استغلال تمريرة خاطئة من ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، قبل أن يوجه فيستون مايلي تسديدة أرضية تسكن شباك مصطفى شوبير.

وسجل الأهلي هدف التعادل بعد 4 دقائق، حيث استلم أشرف بن شرقي الكرة جهة اليسار، قبل أن يراوغ ويمررها داخل منطقة الجزاء إلى تريزيجيه الذي يحولها داخل الشباك، لكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل عقب العودة إلى تقنية الفيديو.

وأضاف بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 78 عبر هجمة مرتدة انطلق خلالها فيستون مايلي من وسط الملعب، قبل أن ينفرد بمصطفى شوبير ويضع الكرة من أعلاه داخل الشباك.

وأحرز كريم حافظ الهدف الثالث لبيراميدز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة وصل بيراميدز إلى النقطة 47 في وصافة الدوري المصري، بينما ظل الأهلي في المركز الثالث بـ44 نقطة.

وينتظر بيراميدز الحصول على هدية من الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك، يوم الجمعة المقبل.

