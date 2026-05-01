ثلاثية… الأهلي يسحق الزمالك.. ويمسك بخيوط رفيعة في المنافسة على لقب الدوري

أشعل الأهلي منافسات الدوري المصري الممتاز، بعدما نجح في هزيمة الزمالك اليوم الجمعة، بنتيجة 3-0 في القمة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمجموعة التتويج.

بهذه النتيجة (3-0) أشعل الأهلي صدارة الترتيب، كما عزز فرصه في اللحاق بدوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.ورفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعة التتويج خلف الزمالك وبيراميدز اللذين يمتلكان 50 نقطة.

