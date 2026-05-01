مستقبل محمد صلاح يشتعل .. اقتراب الرحيل عن ليفربول وصراع أوروبي سعودي لضمه

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة ومهمة في مستقبل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تزايد الأنباء حول إمكانية رحيله بعد سنوات من التألق داخل صفوف الفريق.وبحسب التقارير، بات محمد صلاح قريبًا من مغادرة ليفربول، بعدما قدم مسيرة حافلة بالنجاحات والبطولات، جعلته أحد أبرز نجوم النادي في العصر الحديث.ويأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة اللاعب التعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، حيث يعمل الجهاز الطبي على تجهيزه للعودة في أقرب وقت ممكن، مع احتمالية مشاركته قبل نهاية الموسم الحالي، ما قد يمنحه فرصة الظهور الأخير أمام جماهير الفريق.

وعلى صعيد الوجهة المقبلة، أشارت التقارير إلى وجود اهتمام قوي من أندية الدوري السعودي، التي تسعى لاستقطاب نجوم الصف الأول عالميًا، إلا أن صلاح يميل في الوقت الحالي إلى الاستمرار في الملاعب الأوروبية، من أجل الحفاظ على مستواه الفني والمنافسة في البطولات الكبرى.

وفي السياق ذاته، برز نادي فناربخشة التركي كأحد أبرز الأندية التي أبدت رغبة جدية في التعاقد مع اللاعب، حيث دخل في مفاوضات مباشرة مع وكيله رامي عباس، وشهدت الفترة الماضية عقد اجتماعين بين الطرفين لمناقشة تفاصيل الصفقة، مع وجود اتجاه لعقد جلسات إضافية خلال الفترة المقبلة.

وحددت التقارير مطالب اللاعب المالية، حيث يسعى للحصول على راتب سنوي يقترب من 20 مليون يورو، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للأندية الراغبة في ضمه، خاصة في ظل الفروقات الاقتصادية بين الدوريات الأوروبية المختلفة.

وفي الوقت نفسه، لم تغلق الأندية السعودية الباب أمام التعاقد مع محمد صلاح، حيث تتابع موقفه عن كثب، مع احتمالية العودة بعروض جديدة في حال تعثر المفاوضات مع الأندية الأوروبية.

واستبعدت التقارير بعض الوجهات الأخرى، مثل الدوري الاسكتلندي، نظرًا لصعوبة تلبية المطالب المالية المرتفعة للنجم المصري، ما يقلص من الخيارات المتاحة أمامه.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل محمد صلاح مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه مفاوضات سوق الانتقالات الصيفية، والتي قد تشهد صفقة بارزة حال إتمام انتقاله رسميًا.

