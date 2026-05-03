حمزة عبد الكريم أمام اختبار البقاء فى برشلونة

يستعد حمزة عبد الكريم ، مهاجم منتخب مصر للشباب، لخوض اختبار حاسم قد يحدد ملامح مستقبله داخل جدران برشلونة ، مع دخول الموسم مراحله الأخيرة، واشتداد المنافسة في الدوري الإسباني للشباب.

حمزة عبد الكريم يسعى للبقاء مع نادي برشلونة

ويترقب المهاجم الشاب، الذي ينشط ضمن صفوف فريق برشلونة تحت 19 عامًا، فرصة الظهور مجددًا خلال مواجهة الجولة الثلاثين، حين يستضيف الفريق الكتالوني نظيره مونت كارلو في لقاء يُقام في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة. وتكتسب المباراة أهمية كبيرة، في ظل سعي برشلونة لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز صدارته للمجموعة الثالثة.

وتتجه الأنظار بشكل خاص نحو حمزة عبد الكريم، الذي يقترب من العودة إلى الملاعب بعد فترة غياب بسبب الإصابة، إذ استعاد جاهزيته الفنية والبدنية مؤخرًا، ليصبح ضمن الخيارات المطروحة أمام الجهاز الفني في توقيت صعب من الموسم.

ويأمل اللاعب الشاب في استغلال الدقائق التي قد تُتاح له، من أجل استعادة مكانه داخل التشكيل الأساسي، خاصة مع رغبة الجهاز الفني في تجهيز جميع العناصر قبل انطلاق منافسات الحسم، وعلى رأسها بطولة كأس الأبطال.

وتحمل المباريات المتبقية أهمية استثنائية بالنسبة للموهبة المصرية حمزة عبد الكريم، إذ تمثل بمثابة امتحان البقاء داخل النادي الكتالوني، حيث يرتبط مستقبله بمدى مشاركته وتأثيره في هذه المرحلة، في ظل امتلاك برشلونة خيار تفعيل بند شراء عقده، بناءً على عدد المباريات التي يخوضها ومستوى أدائه خلالها.

حمزة عبد الكريم يطمح لتقديم أوراق اعتماده فى برشلونة

وفي سياق متصل، يطمح برشلونة لإنهاء دور المجموعات في الصدارة، متفوقًا على غريمه إسبانيول، لضمان التأهل إلى بطولة كأس الأبطال، التي تجمع متصدري المجموعات السبع، إلى جانب أفضل فريق يحتل المركز الثاني.

وتُعد مواجهة مونت كارلو المحطة الأخيرة في دور المجموعات، ما يمنحها طابعًا حاسمًا سواء على مستوى الفريق أو على الصعيد الفردي للموهبة المصرية حمزة عبد الكريم، الذي يترقب فرصة جديدة لإثبات قدراته وترك بصمته في وقت لا يقبل أنصاف الحلول.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة صراعًا قويًا لحسم لقب الدوري الإسباني للشباب، فضلًا عن تحديد الأندية المتأهلة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا للشباب في الموسم القادم، وهو ما يزيد من حجم التحديات أمام جميع اللاعبين.

يُذكر أن حمزة عبد الكريم، البالغ من العمر 19 عامًا، انضم إلى برشلونة في يناير الماضي قادمًا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة، ويطمح خلال الأسابيع الحاسمة المقبلة إلى إقناع إدارة النادي بتحويل الصفقة إلى انتقال دائم، عبر تقديم أوراق اعتماده داخل المستطيل الأخضر.

اليوم السابع