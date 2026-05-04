كيف أصبح محمد صلاح أيقونة خالدة بين أساطير ليفربول؟.. بالأرقام

تغنى تقرير عالمي بالنجم المصري محمد صلاح بعد تواجده ضمن قائمة أفضل أساطير فريق ليفربول عبر التاريخ، فى إشارة جديدة إلى المكانة الاستثنائية التي وصل إليها “الملك المصري”، بعد سنوات من التألق اللافت والأرقام القياسية التي جعلته أحد أبرز نجوم كرة القدم في العصر الحديث.

محمد صلاح ثالث أعظم أساطير ليفربول

وبحسب شبكة sportsdunia العالمية، التى نشرت تقريرًا بعنوان “أفضل 10 أساطير فى ليفربول عبر العصور”، فقد جاء محمد صلاح في المركز الثالث ضمن قائمة أعظم لاعبي الريدز تاريخيًا، تأكيدًا على تأثيره الكبير منذ انضمامه إلى الفريق في 2017.

وأضاف التقرير، أن تصنيف أفضل 10 أساطير فى تاريخ النادي جاء بناءً على عدة معايير، أبرزها طول المسيرة، وثبات المستوى، وعدد البطولات، وهو ما عزز من مكانة محمد صلاح بين كبار النادي.

محمد صلاح بين عمالقة أنفيلد

وأشار التقرير إلى أن القائمة يتصدرها أساطير كبار مثل كيني دالجليش في المركز الأول، يليه ستيفن جيرارد، ثم محمد صلاح ثالثًا، لما قدموه من تأثير استثنائي وإنجازات بارزة داخل ملعب آنفيلد.

كما سلط التقرير الضوء على إرث ليفربول العريق، الذي شهد مرور أسماء تاريخية مثل كيفن كيجان، والمدرب الأسطوري بيل شانكلي، وبوب بيزلي، مؤكدًا أن النادي يظل دائمًا جاهزًا لصناعة النجوم.

محمد صلاح إلى القمة بعد تجربة تشيلسي

وأوضح التقرير أن بداية محمد صلاح في الكرة الإنجليزية لم تكن مثالية خلال فترته مع تشيلسي، إلا أن انتقاله إلى ليفربول غيّر مسيرته بالكامل، ليصبح أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي، بل وأحد أفضل لاعبي العالم.

انضم محمد صلاح إلى ليفربول بعد تجربة مختلفة مع تشيلسي، وجاء انتقاله من روما كمجازفة كبيرة، لكن ما حدث لاحقًا لم يكن مجرد انتعاش مهني، بل إعادة تعريف لما يمكن أن يقدمه لاعب واحد لفريق ومدينة، ولتصبح بصمته واضحة في تاريخ اللعبة الحديثة.

محمد صلاح.. أرقام تاريخية وإنجازات لا تُنسى

ويحتل صلاح المركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين برصيد 257 هدفًا، خلف كل من إيان راش وروجر هانت.

وواصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ مع ليفربول، بأرقام وإنجازات تؤكد مكانته كأحد أعظم لاعبي النادي على مر العصور.

وخلال مسيرته مع الريدز، خاض صلاح 440 مباراة، سجل خلالها 257 هدفًا، وقدم 122 تمريرة حاسمة، ليُسهم بشكل مباشر في مئات الأهداف، في واحدة من أنجح التجارب الفردية بتاريخ النادي.

لم تقتصر إنجازات محمد صلاح على الأرقام فقط، بل امتدت إلى تأثيره داخل الملعب، حيث تميز بسرعته الكبيرة، ومهاراته في المراوغة، وقدرته على الحسم في اللحظات الصعبة، إلى جانب مساهمته الفعالة في صناعة الأهداف.

على مدار تسع سنوات، أصبح محمد صلاح رمزًا للتفاني والنجاح في ليفربول، جامعًا بين السرعة والمهارة والقدرة التهديفية، ليصبح أحد أعمدة الفريق، كما تُوج بالحذاء الذهبي أربع مرات، معادلًا رقم تييري هنري، ليؤكد مكانته بين أساطير البريميرليج.

إنجازات فردية في مسيرة محمد صلاح

أما على مستوى الإنجازات الفردية، فقد تألق محمد صلاح بشكل لافت، بعدما تُوّج بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات، معادلًا رقم أسطورة تييري هنري، ليصبح واحدًا من أكثر اللاعبين تتويجًا بهذه الجائزة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، في تأكيد واضح على ثباته التهديفي عبر المواسم.

وفي موسم 2024-2025، قدّم محمد صلاح أداءً استثنائيًا، بعدما وصل إلى 47 مساهمة تهديفية، وهو أعلى رقم يحققه في موسم واحد، ليبرهن أنه لاعب لا يقتصر على تسجيل الأهداف فقط، بل يصنع الفارق بشكل شامل في المنظومة الهجومية.

كما واصل محمد صلاح حصد التقدير الفردي، حيث نال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات من رابطة اللاعبين المحترفين، في أعوام 2018 و2022 و2025، ليؤكد مكانته كأحد أكثر اللاعبين تأثيرًا واحترامًا في تاريخ المسابقة.

محمد صلاح.. بطولات صنعت المجد

أما على مستوى البطولات، فقد تُوج النجم المصري بعدد من الألقاب الكبرى، أبرزها:

لقبان في الدوري الإنجليزي الممتاز

لقب دوري أبطال أوروبا

كأس الاتحاد الإنجليزي

كأس السوبر الأوروبي

كأس العالم للأندية

كأس السوبر الإنجليزي (درع الاتحاد)

3 ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية

محمد صلاح يستعد لتجربة جديدة

وأعلن محمد صلاح رحيله عن ليفربول مع نهاية الموسم الحالي، بعد رحلة أسطورية في بلاد الإنجليز استمرت أكثر من تسع سنوات، كتب خلالها اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، البطولة الأقوى والأعرق على مستوى العالم، بعدما أصبح أحد أبرز نجومها.

