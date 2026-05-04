لقطة طرد سعود عبد الحميد بالبطاقة الحمراء المباشرة في مواجهة لانس ضد نيسي – شاهد

أضعف لانس فرصه في التتويج بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم بالتعادل 1-1 أمام مضيفه نيس في مباراة أقيمت ضمن الجولة 32 من البطولة وشهدت طرد مدافع لانس، السعودي سعود عبد الحميد.وتقدم لانس بهدف آلان سان ماكسيمين في الدقيقة 61، قبل أن تشهد الدقيقة 81 نقطة تحول حاسمة في مجريات اللقاء، حين تلقى سعود عبد الحميد، بطاقة حمراء مباشرة بعد عرقلته لاعب نيس سفيان ديوب أثناء محاولة الأخير الانفراد بالمرمى، ليجبر فريقه على إكمال الدقائق المتبقية بعشرة لاعبين فقط.

واستغل نيس النقص العددي في صفوف منافسه، وأدرك التعادل بهدف سجله المدافع التونسي علي العبدي في الدقيقة 84.

وبهذا التعادل، وسع نيس الفارق بينه وبين أوكسير، صاحب المركز المؤهل لملحق الهبوط، إلى ست نقاط قبل جولتين من نهاية المسابقة.

أما لانس، فرفع رصيده إلى 64 نقطة في مركز الوصافة، ولم ينجح في استغلال تعثر منافسه باريس سان جيرمان حامل اللقب والمتصدر برصيد 70 نقطة، بالتعادل مع لوريان 2-2 ضمن منافسات الجولة ذاتها.

🚨🚨🚨🚨 عـاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجل / طرد سعود عبدالحميد بعد هذا التدخل — هل يستحق 🤯؟؟؟ pic.twitter.com/Ipr5ck03c1 — سهم (@1SMi_) May 2, 2026

المصدر: RT