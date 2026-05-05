قرار نهائي من كاف بشأن زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا

كشفت تقارير صحفية عن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بتأجيل البت في مقترح توسيع عدد الأندية المشاركة في أبطال أفريقيا، لصالح الاتحادات الأعلى تصنيفًا.وأشارت أنباء خلال الفترة الماضية بـ إمكانية رفع عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا إلى أربعة أندية بداية من الموسم الجديد.وحسب ما كشفته مصادر مطلعة لموقع “le360 سبور” المغربي، لا يكمن التحدي في الموافقة على الفكرة بقدر ما يتعلق بصعوبة تنفيذها عمليًا.ويفرض زيادة عدد الفرق المشاركة رفع عدد المباريات، لا سيما في الأدوار التمهيدية، وهو ما يتطلب مساحة زمنية إضافية غير متوفرة ضمن الجدول الحالي للمسابقات.وأوضحت المصادر للموقع المغربي أن الأزمة تزداد تعقيدًا مع تزامن انطلاق الموسم الجديد مع تصفيات كأس أمم إفريقيا، المقرر إقامتها في أوغندا وتنزانيا وكينيا، إلى جانب إقامة النهائيات في ختام الموسم، ما يفرض ضغطًا كبيرًا على الروزنامة ويجعل إضافة مباريات جديدة أمرًا شبه مستحيل من الناحية التنظيمية.

وكان المقترح المطروح يستهدف منح الاتحادات الكبرى فرصة إشراك ثلاثة أو أربعة أندية بدلًا من اثنين في دوري الأبطال، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنافسية ورفع القيمة التسويقية للبطولة، إلى جانب إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الأندية ذات الجماهيرية الكبيرة للمشاركة.

وتشمل قائمة الاتحادات المستفيدة من هذا المقترح عددًا من أبرز الدول الإفريقية، من بينها مصر، المغرب، الجزائر، تونس، جنوب إفريقيا ونيجيريا، إلى جانب عدة اتحادات أخرى، والتي تحصل حاليًا على مقعدين في دوري الأبطال ومثلهما في كأس الكونفدرالية.

وبالتالي تم ترحيل المشروع مؤقتًا، في انتظار إيجاد حل يوازن بين تطوير المسابقة والحفاظ على استقرار جدول المباريات، خاصة في ظل ازدحام غير مسبوق تشهده أجندة الكرة الإفريقية.

