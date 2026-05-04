“لا تتناولوا الأنسولين”.. تحذيرات في مصر من دعاوى خطيرة بعد وفاة ضياء العوضي

يواصل اسم الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي، إثارة الجدل في الأوساط الطبية والمجتمعية، بعد ظهور دعاوى جديدة تروج لنظامه الطبي المثير للجدل، والذي يتصادم مع الأعراف الطبية الراسخة.واحدة من أخطر الدعاوى، كانت التخلي عن تناول دواء “الأنسولين” لمرضى السكري، والاستعاضة عنه بأمور أخرى، وهي واحدة من بنود نظام “الطيبات” الغذائي الذي روج له العوضي وتسبب في شطبه من نقابة الأطباء بمصر وحظر أنشطته الطبية والتعليمية.واكتسب هذا النظام المثير للجدل، زخما كبيرا بعد وفاة العوضي المفاجئة، ما أثار موجة صدام كبيرة بين داعمي هذا النظام وغيرهم ممن أكدوا خطورته للدرجة التي تسببت في موت صاحبه بأزمة قلبية، وهو سبب الوفاة الذي كشفته السلطات المصرية والإماراتية بعد العثور على جثته في أحد فنادق دبي.

وعلق الدكتور شريف باشا سيف، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على دعاوى التخلي عن الأنسولين، بعد انتشار منشورات مروعة على منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن إعلان آباء وقف إعطاء الأنسولين لأطفالهم؛ ما يهدد حياتهم.

وقال سيف، في تصريحات تلفزيونية، إن وقف تناول الأنسولين لمرضى السكري “جريمة” لأنه لا يوجد إي إثبات علمي بأن أحدا أوقف الأنسولين وتماثل للشفاء.

وحذر من وفاة المرضى بسبب هذه الممارسات الخاطئة، قائلا: “وقف الأنسولين يعني أن المريض سيتوفى، وأتحدى أي شخص يقول إن أي طفل أو مريض تماثل للشفاء بعد وقف أدوية الأنسولين”.

وأشار إلى غياب الرقابة الكافية على السوشيال ميديا، لمنع أية آراء شخصية للأطباء بالمخالفة للأعراف الطبية، وقواعد البحث العلمي، مؤكدا أن “هذه الممارسات جريمة”، وأن نقابة الأطباء أوقفت الطبيب الراحل عن العمل بسبب خطورة تصريحاته رغم أنها لا توقف أحدا عن العمل بسهولة وبسبب الأخطاء الجسيمة.

وأوضح أن معدل عمر الإنسان في زيادة مستمرة منذ بداية القرن الماضي، والتفسير الوحيد هو التقدم الطبي في المجال الطبي والعلاج، وعلى رأسها المضادات الحيوية وعلاج الأزمات القلبية والكولسترول والأنسولين وغيرها.

وناشد سيف، المرضى المصريين بعدم وقف أية أدوية إلا بعد العودة للطبيب المعالج، لأن الثمن سيكون فادحا وقد يكون الثمن حياة المريض.

ودعا إلى تغليظ عقوبة الأطباء التي تضلل المرضى وتروج لأساليب غير علمية على منصات التواصل الاجتماعي.

