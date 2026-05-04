الوقاية المبكرة تحمي الأطفال من خطر السمنة

توصلت دراسة حديثة صادرة عن معهد مردوخ لأبحاث الأطفال في ملبورن، إلى أن تبني إجراءات غذائية وصحية وقائية مبكرة يسهم في الحد من زيادة الوزن والسمنة لدى الأطفال.

وأوضحت الدراسة، أن هذه الإجراءات تسهم بشكل كبير في تعزيز النمو البدني والعقلي للأطفال والحد من الأمراض المزمنة وتحسين جودة حياتهم، إضافة إلى تقليل الضغوط على النظام الصحي على المدى الطويل.

ولفتت إلى أن التدخلات المبكرة في مجالات التغذية والنشاط البدني والنوم تمثل عوامل حاسمة في الحد من السمنة المفرطة والتدهور الصحي لدى الأطفال، مشددةً على أهمية تبني سياسات وقائية للحد من المخاطر الصحية المستقبلية.

ونوهت يأن الاستثمار في صحة الأطفال يسهم في خفض تكاليف الرعاية الصحية مستقبلًا، وزيادة الإنتاجية، ودعم الاقتصاد الوطني، بما يعزز استدامة الأنظمة الصحية ويحسّن مؤشرات الصحة العامة.

