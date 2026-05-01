لماذا يواجه كبار السن خطرًا أكبر للإصابة بضربة الشمس؟

مع ارتفاع درجات الحرارة ووصول مؤشر الأشعة فوق البنفسجية إلى مستويات خطيرة، يحذر خبراء الصحة من أن كبار السن يواجهون خطرًا أكبر بكثير للإصابة بضربة الشمس والأمراض المرتبطة بالحرارة، ومع ازدياد تواتر موجات الحر الصيفية الشديدة، يصبح فهم كيفية تأثير التعرض للأشعة فوق البنفسجية على كبار السن أمرًا بالغ الأهمية للوقاية، وفقاً لموقع “تايمز ناو”.

إن كبار السن معرضون لخطر الإصابة بضربة الشمس عند تعرضهم لمستويات الأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى المنطقة الخطرة.

لماذا يكون كبار السن أكثر عرضة للإصابة بضربة الشمس؟

ـ تحدث ضربة الشمس، أو ضربة الحرارة، عندما ترتفع درجة حرارة الجسم بشكل مفرط ويعجز عن تنظيمها وقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات خطيرة كالجفاف والتشوش الذهني، وحتى تلف الأعضاء. وكبار السن أكثر عرضة للإصابة بها للأسباب التالية:

-انخفاض القدرة على تنظيم درجة حرارة الجسم

-انخفاض الإحساس بالعطش، مما يزيد من خطر الإصابة بالجفاف

-وجود حالات مرضية مزمنة مثل مرض السكر أو أمراض الكلى

-استخدام الأدوية التي تؤثر على ترطيب الجسم وتحمل الحرارة

هذه النتائج في ظروف موجات الحر وارتفاع مستويات الأشعة فوق البنفسجية تصبح بسرعة خطيرة، بل ومميتة في بعض الأحيان لكبار السن.

كيف تزيد مستويات الأشعة فوق البنفسجية من المخاطر الصحية؟

يقيس مؤشر الأشعة فوق البنفسجية قوة الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس وعندما يدخل المؤشر “منطقة الخطر”، فإن التعرض المطول لها قد يؤدي إلى:

-حروق شمس شديدة

-الإنهاك الحراري وضربة الشمس

-زيادة خطر الإصابة بالجفاف

-تلف الجلد على المدى الطويل خلال ساعات الذروة – عادةً ما بين الساعة 12 ظهرًا و 4 إلى 5 مساءً – تكون الأشعة فوق البنفسجية في أقوى حالاتها، مما يجعل التعرض للهواء الطلق محفوفًا بالمخاطر بشكل خاص.

أهم أعراض ضربة الشمس التي يجب الانتباه إليها

التعرف على العلامات المبكرة لضربة الشمس قد ينقذ الأرواح. انتبه لما يلي:

-ارتفاع درجة حرارة الجسم

-دوخة أو ارتباك

-نبض سريع

-الغثيان أو القيء

-جفاف أو احمرار الجلد

الحصول على رعاية طبية فورية أمرًا بالغ الأهمية في حال ظهور هذه الأعراض.

نصائح أساسية للوقاية من ضربة الشمس لكبار السن

إن اتخاذ الاحتياطات البسيطة يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة:

حافظ على رطوبة جسمك

اشرب كميات وافرة من الماء والعصائر الطازجة والسوائل على مدار اليوم. يساعد الترطيب الكافي على الحفاظ على درجة حرارة الجسم والوقاية من الجفاف. يجب على المصابين بأمراض مزمنة توخي الحذر بشكل خاص، إن الأشخاص المصابين بداء السكر وأمراض الكلى وغيرها من الأمراض المزمنة معرضون لخطر الإصابة بالجفاف.

تجنب ساعات ذروة الشمس

قلل من الأنشطة الخارجية بين الساعة 12 ظهراً وأواخر فترة ما بعد الظهر، عندما تكون الحرارة والأشعة فوق البنفسجية في أعلى مستوياتها.

استخدم واقياً من الشمس ذو عامل حماية عالٍ

استخدم واقي الشمس ذو عامل حماية عالٍ (SPF) للحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة ومنع حروق الشمس.

ارتدِ ملابس واقية

توفر الملابس الخفيفة والفضفاضة والقبعات والنظارات الشمسية حماية إضافية من أشعة الشمس المباشرة.

مراقبة مستويات فيتامين د

بينما يساعد ضوء الشمس على إنتاج فيتامين د، فإن تجنب التعرض المفرط له قد يتطلب تناول مكملات فيتامين د.

على الرغم من أن ضوء الشمس ضروري لتكوين فيتامين د في الجلد، إلا أن تجنب التعرض لأشعة الشمس قد يتطلب تناول مكملات فيتامين د يمكن استشارة الطبيب في هذا الشأن.

مع تزايد حدة موجات الحر وتكرارها نتيجة لتغير المناخ، من المتوقع ارتفاع خطر الإصابة بمشاكل صحية مرتبطة بالأشعة فوق البنفسجية لدى كبار السن، ويعد الوعي العام واتخاذ الإجراءات الوقائية أساسيين لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر فمستويات الأشعة فوق البنفسجية الخطيرة ليست مجرد مصدر إزعاج، بل هي تهديد صحي جسيم، لا سيما لكبار السن.

ومن خلال شرب كميات كافية من الماء، وتجنب ساعات ذروة التعرض لأشعة الشمس، واستخدام وسائل الحماية المناسبة، يستطيع كبار السن تقليل خطر الإصابة بضربة الشمس بشكل كبير والاستمتاع بفصل الصيف بأمان.

اليوم السابع