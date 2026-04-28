نوبات الصداع النصفى فى الصيف.. 7 طرق بسيطة للوقاية

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف قد يعانى بعض الناس من نوبات الصداع النصفى وقد يكون بسبب ارتفاع الحرارة والجفاف وعدم انتظام نمط حياتهم، ولكن هذا الصداع لا يظهر فجأة، بل يتراكم تدريجيًا ويمكن الوقاية منه حتى قبل ظهوره، وفقًا لتقرير موقع “Healthsite”.

فيما يلى.. 7 طرق ذكية للوقاية من الصداع النصفي قبل حدوثه في فصل الصيف:

حافظ على ترطيب جسمك بانتظاماحرص على شرب الماء بانتظام وعلى مدار اليوم خلال فصل الصيف وليس دفعة واحدة خاصة فور الاستيقاظ، حيث يكون جسمك يعاني من الجفاف بعد ساعات من النوم، وإذا كنت تبدأ يومك بتناول الشاي أو القهوة، فقد يزيد ذلك من الجفاف نتيجة تناول الكافيين أو البوليفينولات (الموجودة في الشاي)، لذلك ابدأ يومك بكوب أو كوبين من الماء لترطيب جسمك.

ابقَ في الظل عند التواجد في الخارج

في بعض الأحيان يمكن أن يتسبب الحر والتعرض المفرط لأشعة الشمس في حدوث الصداع النصفي، لذلك تجنب الخروج من المنزل عندما تكون الشمس ساطعة أو قوية للغاية.

تناول الأطعمة الغنية بالماء

أضف إلى نظامك الغذائي خلال فصل الصيف أطعمة غنية بالماء مثل البطيخ والخيار والزبادي والحمضيات، فهذه الأطعمة لا ترطب جسمك فحسب، بل تساعده أيضًا على موازنة الكهارل، التي تعتبر عامل مهم في الوقاية من الصداع.

حافظ على استقرار مستويات السكر في الدم

قد تحدث نوبات الصداع النصفي نتيجة الفترات الطويلة بين تناول الوجبات، لذلك احرص على تناول وجبات خفيفة صحية وبشكل متكرر لتجنب الانخفاضات المفاجئة في مستوى السكر، والتي تُرهق الدماغ مسببة الصداع.

حافظ على دورة نوم واستيقاظ منتظمة

قد تؤثر العطلات الصيفية على إشارات الدماغ بسبب السهر وعدم انتظام النوم، ولكن تذكر أن قلة النوم أحد أسباب الصداع النصفي شيوعًا، لذلك احرص على دورة نوم واستيقاظ منتظمة.

حافظ على درجة حرارة مريحة في المنزل

قد تحبس الغرف المغلقة الحرارة، مما يزيد من حدة الصداع، لذلك حاول الحفاظ على درجة حرارة مريحة داخل المنزل باستخدام الستائر الثقيلة العازلة للحرارة أو التهوية أو استخدام أجهزة التبريد.

لا تتجاهل مرحلة ما قبل الصداع

قد تشير أعراض الصداع النصفي إلى التثاؤب، وتغيرات المزاج، وشد في الرقبة، أو حساسية للضوء، وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالوقاية من الصداع الصيفي من خلال التدخل المبكر، سواءً بشرب كميات كافية من الماء، أو الحصول على الراحة، أو تناول الأدوية.

أسباب تحفيز الحرارة للصداع النصفي

تؤدي درجات الحرارة القصوى إلى توسع الأوعية الدموية، والجفاف ، وفقدان الأملاح، مما يؤثر على وظائف الدماغ ويسبب في النهاية نوبة الصداع النصفي، لذلك من المهم ملاحظة أن الصداع النصفي في الصيف ليس مجرد سوء حظ، بل يمكن تجنبه في كثير من الأحيان، بإجراء بعض التعديلات المدروسة على روتينك اليومي.

