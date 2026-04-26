لقاح فيروس الورم الحليمى البشرى ضرورى للأولاد.. لهذه الأسباب

يرتبط لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) على نطاق واسع بالوقاية من سرطان عنق الرحم لدى الفتيات لكن الأطباء يحذرون الآن بشدة، ففيروس الورم الحليمي البشري (HPV) يرتبط بشكل متزايد بأنواع السرطان لدى الرجال، وخاصة سرطان الحلق – المعروف أيضًا بسرطان البلعوم الفموي، ومع ازدياد الوعي، يؤكد الخبراء أن تطعيم الأولاد أو الذكور ضد فيروس الورم الحليمي البشري ليس اختياريًا، بل هو ضروري للوقاية الشاملة من السرطان.

الفيروس نفسه شائع للغاية، ومعظم الناس، بمن فيهم الرجال، يتعرضون له في مرحلة ما لذا، إذا قمنا بتطعيم الفتيات فقط، فإننا نحل نصف المشكلة فقط.

لا يزال بإمكان الأولاد حمل العدوى ونقلها دون علمهم لذلك، فإن لقاح فيروس الورم الحليمي البشري ضروري للأولاد.

وقد أظهرت الدراسات أن فيروس الورم الحليمي البشري مسؤول عن عدد كبير من سرطانات الرأس والرقبة، وخاصة لدى الرجال، والتي شهدت ارتفاعًا في السنوات الأخيرة.

الوعي بهذه المخاطر أمرًا بالغ الأهمية، إذ يعتقد الكثيرون خطئاً أن فيروس الورم الحليمي البشري يصيب النساء فقط

ما هو فيروس الورم الحليمي البشري ولماذا هو مهم؟

فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) من أكثر الأمراض الفيروسية شيوعًا في العالم، ويتعرض معظم الناس، رجالًا ونساءً، لهذا الفيروس في مرحلة ما من حياتهم.

وبينما تشفى العديد من الإصابات تلقائيًا، إلا أن بعض السلالات عالية الخطورة قد تؤدي إلى أنواع خطيرة من السرطان، بما في ذلك:

-سرطان عنق الرحم عند النساء

-سرطان الحلق – يصيب الرجال والنساء

تتزايد حالات الإصابة بسرطانات البلعوم الفموي المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري لدى الرجال على مستوى العالم، وغالباً ما يتم تشخيصها في مرحلة متأخرة عندما يصبح العلاج أكثر تعقيداً.

لماذا يحتاج الأولاد إلى لقاح فيروس الورم الحليمي البشري؟

ركزت حملات التطعيم على الفتيات للوقاية من سرطان عنق الرحم إلا أن هذا النهج يُغفل جانبًا هامًا، إذ يُمكن للأولاد الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV) وحمله ونقله دون ظهور أعراض، مما يُساهم في انتشاره الصامت.

إذا كان الفيروس يُصيب كلا الجنسين، فيجب أن تشمل الوقاية كلا الجنسين.

ما يُساعد العائلات غالبًا على فهم هذا الأمر هو تشبيه بسيط – فنحن لا نُطعم فئة واحدة فقط من السكان ضد العدوى المنتشرة على نطاق واسع.

يوفر تطعيم الأولاد فائدتين رئيسيتين:

الحماية المباشرة

يقلل من خطر الإصابة بالسرطانات المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري، وخاصة سرطان الحلق عند الرجال.

حماية المجتمع أو مناعة القطيع

فهو يقلل من انتقال الفيروس بشكل عام، مما يحمي الأفراد الملقحين وغير الملقحين على حد سواء.

ارتفاع خطر الإصابة بسرطان الحلق لدى الرجال

من أكثر الاتجاهات إثارة للقلق ازدياد حالات سرطان الحلق المرتبط بفيروس الورم الحليمي البشري بين الرجال، على عكس سرطان عنق الرحم، الذي يخضع لبرامج فحص، غالبًا ما يُكتشف سرطان الحلق في مراحل متأخرة نظرًا لقلة الأعراض المبكرة، وهذا ما يجعل الوقاية عن طريق التطعيم أكثر أهمية، قد تشمل أعراض سرطان البلعوم الفموي ما يلي:

التهاب الحلق المستمر

صعوبة في البلع

بحة في الصوت

كتل غير مبررة في الرقبة

بحلول الوقت الذي تظهر فيه هذه الأعراض، قد يكون المرض قد وصل إلى مرحلة متقدمة بالفعل.

متى يجب أن يتلقى الأولاد لقاح فيروس الورم الحليمي البشري؟

توصي السلطات الصحية بتطعيم الأولاد ضد فيروس الورم الحليمي البشري عادةً بين سن 9 و14 عامًا، قبل تعرضهم للفيروس ويضمن التطعيم في هذه المرحلة أقوى استجابة مناعية وأقصى حماية.

بالنسبة للمراهقين الأكبر سناً والشباب الذين فاتهم التطعيم المبكر، لا تزال الجرعات التعويضية توفر فوائد كبيرة.

