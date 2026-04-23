ليست حموضة عادية.. دراسة تكشف علامات مبكرة لسرطان المرىء

وفقًا لما نشره موقع SciTechDaily، حذرت دراسة علمية حديثة من أن بعض الأعراض اليومية التي يعتقد كثيرون أنها بسيطة، مثل الحموضة أو صعوبة البلع، قد تكون في بعض الحالات إشارات مبكرة لسرطان المريء، وهو من الأمراض التي يصعب اكتشافها في مراحلها الأولى.

مرض صامت يبدأ دون إنذار واضح

يشير الباحثون إلى أن سرطان المريء يُعرف بأنه من الأمراض “الصامتة”، حيث يتطور تدريجيًا دون أعراض واضحة في البداية، ما يؤدي إلى تأخر اكتشافه لدى كثير من المرضى.

ومع مرور الوقت، تبدأ بعض العلامات في الظهور، لكنها غالبًا ما تُفسَّر بشكل خاطئ على أنها مشاكل هضمية عادية.

أعراض بسيطة قد تخفي خطرًا كبيرًا

أوضحت الدراسة أن هناك مجموعة من الأعراض التي يجب عدم تجاهلها، أبرزها..

صعوبة في البلع أو الشعور بأن الطعام يعلق

حرقة المعدة المستمرة أو عسر الهضم

ألم أو ضغط في منطقة الصدر

بحة في الصوت أو سعال مزمن

فقدان وزن غير مبرر

ويؤكد الباحثون أن استمرار هذه الأعراض أو تكرارها قد يكون مؤشرًا يستدعي الفحص الطبي.

لماذا يتم تجاهل هذه العلامات؟

يرجع السبب إلى أن هذه الأعراض شائعة وترتبط بأمراض منتشرة مثل ارتجاع المريء، وهو ما يجعل كثيرًا من المرضى يتأخرون في طلب المساعدة الطبية.

وفي بعض الحالات لا يتم تشخيص المرض إلا بعد وصوله إلى مراحل متقدمة، وهو ما يقلل من فرص العلاج.

أهمية التشخيص المبكر

تشدد الدراسة على أن اكتشاف سرطان المريء في مراحله الأولى يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في نتائج العلاج، حيث ترتفع فرص الشفاء بشكل ملحوظ مقارنة بالمراحل المتأخرة.

كما أن التقدم في الفحوصات الطبية قد يساعد في اكتشاف التغيرات المبكرة قبل تطور المرض.

ويحذر الأطباء من تجاهل الأعراض المستمرة، خاصة إذا استمرت لفترة طويلة، مؤكدين أن الفحص المبكر قد ينقذ الحياة.

وفي النهاية تكشف الدراسة أن أخطر الأمراض قد تبدأ بإشارات بسيطة، وأن الانتباه لهذه العلامات قد يكون الفارق بين التشخيص المبكر وتفاقم الحالة.

اليوم السابع