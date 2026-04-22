عادة بسيطة تقلل التوتر وتحسن الصحة النفسية

كشفت دراسة علمية حديثة أن ممارسة التمارين الهوائية بانتظام يمكن أن تساعد بشكل كبير في تقليل التوتر وتحسين الصحة النفسية، من خلال خفض مستويات هرمون الكورتيزول المسئول عن الإجهاد، وفقًا لما ذكره موقع SciTechDaily.

ما هي التمارين الهوائية؟

التمارين الهوائية، أو ما يُعرف بـ الكارديو، هي أي نشاط بدني يزيد من معدل ضربات القلب والتنفس لفترة زمنية مستمرة، مثل المشي السريع، الجري، ركوب الدراجة أو السباحة، وتُعد هذه التمارين من أكثر الأنشطة المفيدة لصحة القلب والجسم بشكل عام

تفاصيل الدراسة ونتائجها

وأوضحت الدراسة أن المشاركين الذين التزموا بممارسة التمارين الهوائية لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا شهدوا انخفاضًا ملحوظًا في مستويات التوتر، مقارنة بغيرهم، وشملت الدراسة 130 شخصًا، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين، واحدة تمارس الرياضة بانتظام وأخرى لم تغير نمط حياتها.

كيف تقلل التمارين الهوائية التوتر؟

تعمل التمارين الهوائية على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، كما تساعد في إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين، ما يؤدي إلى تحسين المزاج وتقليل الشعور بالقلق، بالإضافة إلى ذلك، فإنها تساهم في خفض مستويات الكورتيزول، وهو الهرمون المرتبط بالتوتر المزمن.

فوائد صحية أخرى للتمارين

لا تقتصر فوائد التمارين الهوائية على تقليل التوتر فقط، بل تمتد لتشمل تحسين صحة القلب، وتنظيم ضغط الدم، والمساعدة في إنقاص الوزن، إلى جانب تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكر وأمراض القلب.

نصائح مهمة قبل ممارسة التمارين

وينصح الأطباء بضرورة البدء تدريجيًا في ممارسة التمارين، خاصة للأشخاص غير المعتادين على النشاط البدني، مع اختيار تمارين مناسبة للحالة الصحية، واستشارة الطبيب حال وجود أمراض مزمنة.

وفي النهاية، تؤكد هذه الدراسة أن الالتزام بعادة بسيطة مثل ممارسة التمارين الهوائية يمكن أن يكون له تأثير كبير على الصحة النفسية والجسدية، خاصة في ظل الضغوط اليومية المتزايدة

اليوم السابع