ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرايب لمدة أسبوعين؟

قد يبدو تناول اللبن الرائب يوميًا عادة بسيطة، لكن الانتظام فى تناوله على مدار أسبوعين، يحقق العديد من الفوائد، حيث تميل الأطعمة المخمرة إلى العمل تدريجيًا ولا تحدث تغييرات جذرية دفع واحدة، وفقًا لموقع “فود تى في”.

عادةً ما تكون التغيرات الطفيفة في الهضم والترطيب والشهية أولى التأثيرات للاستهلاك المنتظم للبن الرائب، وفى هذا التقرير نستعرض 6 تغييرات قد يبدأ جسمك بملاحظتها خلال أسبوعين من شرب اللبن الرائب بانتظام لمدة 14 يومًا.

تحسن الهضم

من أولى التغييرات التي يلاحظها الناس تحسن الهضم، حيث يحتوي اللبن الرائب على بكتيريا حمض اللاكتيك الطبيعية، والتي تساعد على دعم صحة ميكروبات الأمعاء، وقد وجدت دراسة شاملة نُشرت في مجلة “فودز” عام 2025 أن الاستهلاك المنتظم لمنتجات الألبان المخمرة يرتبط براحة هضمية أفضل وامتصاص أفضل للعناصر الغذائية.

تتحسن مستويات الترطيب

يتكون اللبن الرائب في معظمه من الماء، ولكنه يوفر أيضًا إلكتروليتات طبيعية مثل البوتاسيوم والصوديوم، ووفقاً لكلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، فإن الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على السوائل والإلكتروليتات تدعم ترطيب الجسم بشكل أكثر فعالية من الماء وحده، لذلك قد يساعد شرب اللبن الرائب يوميًا لمدة أسبوعين على تقليل التعب المرتبط بالجفاف الخفيف، خاصةً في الطقس الدافئ.

دعم صحة الأمعاء

أظهرت الدراسات أن منتجات الألبان المخمرة تدعم توازن الأمعاء عند تناولها بانتظام، لأنها تحسن تنوع الميكروبات المعوية في التدخلات الغذائية قصيرة الأمد، وعلى مدى أسبوعين قد يُترجم ذلك إلى انتظام حركة الأمعاء وتقليل اضطرابات الجهاز الهضمي، ويكون التأثير عادةً طفيفًا ولكنه ثابت.

تبريد الجسم

يُعرف اللبن الرائب تقليديًا بتأثيره المُبرد على الجسم، والعمل على موازنة حرارة الجسم الداخلية، بفضل محتواه من الماء والإلكتروليتات، وقد يُساعد تناوله بانتظام على تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الانزعاج الناتج عن الحرارة، وبعد أسبوعين، يلاحظ بعض الأشخاص انخفاضًا في الشعور بالأرق أو الحرقة بعد تناول الطعام.

التحكم في الشهية

تناول اللبن الرائب بعد الوجبات أو بينها يُساعد على الشعور بالشبع دون الشعور بثقل، فهو مشروب زبادي مخفف قليل السعرات الحرارية، يُعطي شعورًا بالشبع دون كثافة منتجات الألبان الثقيلة، مما قد يُقلل من تناول الوجبات الخفيفة غير الضرورية، وعلى مدار أسبوعين، يُمكن لهذا أن يُؤثر بشكل إيجابي على عادات الأكل دون الحاجة إلى تحكم صارم، فهو لا يُثبط الجوع، لكنه يُساعد على منع الإفراط في تناول الطعام من خلال الشعور بالشبع بشكل مريح

