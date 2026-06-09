خبير بالصحة العالمية يكشف كيف ينتقل إيبولا من الخفافيش للقرود ثم للبشر

كشف الدكتور أوتيم باتريك رمضان، مدير برامج الاستجابة للطوارئ، بمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، خلال مؤتمر صحفى عن الايبولا اليوم الثلاثاء، إن الإيبولا مرض حيواني المنشأ، أي أنه ينتقل في الأصل من الحيوانات إلى البشر.

وأضاف، أنه تبدأ دورة انتقال فيروس الايبولا، داخل المستودعات الطبيعية للفيروس، والتي ثبت بالنسبة لهذه السلالة أنها خفافيش الفاكهة، حيث يدور الفيروس بينها بشكل طبيعي.وأضاف أن من هذه المستودعات الطبيعية ينتقل الفيروس إلى ما يعرف بالعائل الوسيط أو العائل العرضي، (مثل القرود)، فتتعرض هذه الحيوانات للفيروس وتصاب به.

بعد ذلك قد يمرض أحد هذه الحيوانات أو ينفق، ثم يأتي إنسان ويتعامل معه أو يلامسه، وهنا يحدث الانتقال الأولي للفيروس من الحيوان إلى الإنسان.

وأضاف، أنه غالباً ما تكون الحالة الأولى (الحالة الدليلية) صياداً أو مزارعاً أو شخصاً يتعامل مباشرة مع الحيوانات، ومن هنا يبدأ انتقال العدوى من إنسان إلى آخر، ويتفاقم انتشارها في أماكن مختلفة، مثل المنازل والمرافق الصحية، كما أشارت الدكتورة ماري روزالين عند حديثها عن الوضع في أوغندا.

وأضاف، أنه يحدث هذا الانتقال الثانوي بشكل خاص في بيئات تقديم الرعاية، حيث تستمر سلسلة انتقال العدوى بين البشر.

من هم الأشخاص الأكثرعرضة للخطر؟

1.الأشخاص الذين يتعاملون مع الحيوانات المريضة أو النافقة في الغابات.

2.أفراد الأسرة أو مقدمو الرعاية المخالطون للمصابين.

3. العاملون الصحيون الذين يقدمون الرعاية دون استخدام وسائل الحماية الشخصية المناسبة.

4. العاملون في المختبرات الذين يتعاملون مع العينات البيولوجية.

5. الأشخاص الذين يتعاملون مع جثامين المتوفين بسبب الإيبولا.

6. العاملون في المشارح وفرق تجهيز ودفن الجثامين.

7.المعالجون التقليديون وممارسو الطب البديل.

8.رجال الدين والأشخاص الذين يصلّون للمرضى أو يقدمون لهم الصلاة الروحية.

وأكد، أن جميع هذه الفئات قد تتعرض لفيروس الايبولا، بسبب احتكاكها المباشر بالمصابين، ولهذا السبب تؤكد السلطات الصحية دائماً أهمية تنفيذ إجراءات الدفن الآمن والكريم بواسطة فرق مدربة ومتخصصة.

فترة الحضانة

تتراوح فترة حضانة المرض بين يومين و21 يوماً، مؤكدا، أن الشخص المخالط لمريض إيبولا قد يستغرق من يومين إلى 21 يوماً قبل ظهور الأعراض عليه، وخلال فترة الحضانة لا ينقل الشخص الفيروس إلى الآخرين؛ إذ يصبح معدياً فقط بعد ظهور الأعراض.

الأعراض الأولية

تكون الأعراض المبكرة غير محددة، وهو ما يجعل اكتشاف المرض في مراحله الأولى أمراً صعباً للغاية بالنسبة للعاملين الصحيين.

وتشمل..

ارتفاعاً مفاجئاً في درجة الحرارة (عادة بين 38 و39 درجة مئوية)، إرهاقاً شديداً، آلام عضلية، صداع، التهاب في الحلق، كما لوحظ خلال هذه الفاشية ظهور طفح جلدي لدى بعض المرضى.

وتتشابه هذه الأعراض مع أعراض العديد من الأمراض الاستوائية الأخرى مثل:

الملاريا، حمى التيفوئيد.، أمراض حموية أخرى شائعة، لذلك قد لا يُشتبه في البداية بأنها إصابة بفيروس الإيبولا.

المرحلة المتقدمة من المرض

مع تطور المرض، يدخل بعض المرضى ما يُعرف بالمرحلة الرطبة، والتي تتميز بالقيء، و الإسهال.

وبسبب اضطراب الدورة الدموية يبدأ المرضى في المعاناة من: تدهور وتراجع وظائف الكلى، ووظائف الكبد، وقد يعاني بعض المرضى من النزيف، لكن في حالة فيروس إيبولا بونديبوجيو، فإن النزيف أقل شيوعاً مقارنة بسلالتي إيبولا زائير وإيبولا السودان، وبدلاً من ذلك، تبرز أعراض أخرى مثل:

الإسهال الشديد، القيء المتكرر، قصور وظائف الكلى، قصور وظائف الكبد، وهذه الأعراض قد لا تدفع الطبيب فوراً إلى الاشتباه في مرض شديد العدوى مثل الإيبولا، مما يزيد من صعوبة التشخيص.

أهمية التاريخ المرضي

يُعد التاريخ المرضي للمريض عنصراً أساسياً في التشخيص، ويشمل: مخالطة حيوان مريض أو نافق، مخالطة حالة مشتبه بها أو مؤكدة بالإيبولا، السفر إلى منطقة تشهد تفشياً نشطاً للمرض.

بيانات فاشية الايبولا الحالية

تشير البيانات الميدانية الحالية إلى أن نحو 35% من الحالات سجلت بين ربات المنازل أو مقدمي الرعاية داخل الأسرة، ما يجعل هذه الفئة الأكثر تضرراً، كما ظهرت إصابات بين العاملين الصحيين، ويؤكد ذلك أن المرض ينتشر بصورة كبيرة أثناء رعاية المرضى داخل المنازل أو المؤسسات الصحية.

الأعراض الأكثر شيوعاً حالياً

تظهر البيانات أن المرضى في جمهورية الكونغو الديمقراطية غالباً ما يعانون من مجموعة من الأعراض المتزامنة تشمل:

الإرهاق الشديد، الحمى، الغثيان والقيء، فقدان الشهية، الإسهال، الصداع، ويعد ظهور هذه الأعراض مجتمعة مؤشراً مهماً للاشتباه بالإصابة.

لكن المشكلة أن هذا المزيج من الأعراض غير نوعي ويمكن أن يُشاهد في العديد من الأمراض الأخرى، وهو ما يفسر جزئياً سبب اكتشاف الفاشية في مرحلة متأخرة نسبياً.

تعتمد السيطرة الفعالة على الفاشية في المقام الأول على تمكين المجتمعات المحلية من فهم كيفية انتقال المرض وطرق الوقاية منه، بما يضمن الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى والحد من انتشار الفيروس.

اليوم السابع