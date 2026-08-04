الوجبة المفضلة لنجم سبايدرمان.. مفيدة لصحة القلب وفقا لخبراء

كشف النجم البريطاني توم هولاند، بطل فيلمي سبايدرمان والأوديسة هذا الشهر، خلال ظهوره في بودكاست ديش ، عن وصفة طعام فرنسية كلاسيكية تحتل مكانة خاصة في قلبه، والتي يؤكد الخبراء أنها تتميز بعدد من الفوائد الصحية، وفقا لصحيفة “The Mirror”.

فوائد صحية لوصفة الدجاج المفضلة لهولاند

سجّل هولاند، الذي يؤدي دور تيليماخوس في فيلم الأوديسة لكريستوفر نولان، الحلقة مع المذيعين نيك غريمشو وأنجيلا هارتنيت، وقد أشاد بطبق يُدعى دجاج فيرونيك.

ووفقًا لموقع WebMD ، فإن أحد مكوناته، وهو الدجاج، قد يساعد في إدارة الوزن، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، ووفقا لخبراء الصحة، تشير الأبحاث إلى أن تناول 25-30 جرامًا من البروتين في كل وجبة يمكن أن يساعدنا على الشعور بالشبع لفترة أطول”.

وأضافوا:”يمكن أن تجعلنا الوجبات الغنية بالبروتين نشعر بالشبع رغم تناولنا كميات أقل من الطعام، مما يساعد على تحسين إدارة الوزن، ويؤدي الوزن الصحي إلى تحسين عوامل الخطر لأمراض القلب، مثل ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية وارتفاع ضغط الدم، كما يعتبر الدجاج من الأطعمة الغنية بالبروتين، ويمكن أن يساعد في إدارة الوزن وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.”

ويشير خبراء الصحة أيضاً إلى أن الدجاج مصدر غني بالبروتين قليل الدسم، مما يوفر الأحماض الأمينية التي يحتاجها الجسم لبناء العضلات والحفاظ عليها، وهو أمر يزداد أهمية مع التقدم في السن. كما أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين يُسهم في دعم كثافة العظام.

مكون صحى هام

قد يقدم الدجاج في طبق توم هولاند بعض الفوائد الصحية، مع الحرص على اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، فمع أن الطبق قد يحتوي على مكون أو اثنين صحيين، إلا أن ذلك لا يجعله بالضرورة صحيًا.

خلال البودكاست، شارك سام، الشقيق الأصغر لهولاند، وهو طاهٍ، مقطع فيديو مسجل مسبقًا، موضحًا أن والدتهم وجدتهم تيس “قامتا بطهي دجاج فيرونيك وفطيرة التفاح على شاطئ في تايلاند لطاقم عمل برنامج Impossible”.

والآن، بعد مرور 15 عامًا، أصبحت “وجبتنا العائلية المفضلة”، خاصة بعد أن يقضي توم “فترة طويلة بعيدًا” للتصوير، كما قال سام، واصفًا إياه بأنه طبق يحبه لأسباب عاطفية كثيرة، وشارك توم نفس الذكريات، مستذكراً: “كنا نصنع فيلماً في تايلاند. كان هذا أول فيلم لي على الإطلاق. لقد كانت عائلة حقيقية.”

“كان طاقم العمل أناسًا رائعين للغاية، وكنا نذهب دائمًا إلى هذا الشاطئ المسمى شاطئ الذكريات. كان الممثلون وطاقم العمل يقضون عطلة نهاية الأسبوع هناك كل أسبوع – طوال عطلة نهاية الأسبوع.”

“بدأنا الطبخ هناك، وأصبحنا أصدقاء مع الأشخاص الذين يديرون بار الشاطئ، وكانوا يسمحون لنا بالطبخ. كان الإنجليز يطبخون أسبوعًا، ثم يطبخ الإيطاليون في الأسبوع التالي.”

“كانت نعومي واتس نجمة ذلك الفيلم. لذا، قامت جدتي بشواء دجاجتين في فرن منزلها في تايلاند. ثم قادت السيارة عبر الغابة إلى هذا الشاطئ، لأنه كان عليك أن تسلك طريقًا ترابيًا لمدة 25 دقيقة تقريبًا، و أعدت دجاج فيرونيك. إنه أشبه بطبق دجاج مبشور كريمي، لكن بعد ذلك تقوم بتقشير العنب وتحميصه. ثم تقوم ببشر البطاطس. إنه لذيذ للغاية

اليوم السابع