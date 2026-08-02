6 تغيرات تحدث لجسمك عندما تشرب القهوة “على الريق”

يحرص الكثيرون على تناول القهوة فور الإستيقاظ من النوم، بهدف زيادة اليقظة وتحسين التركيز والنشاط، ومع ذلك قد يكون لفنجان قهوتك الصباحي بعض السلبيات أيضاً، وفقا لموقع “Very well health”.

تغيرات تحدث لجسمك عند شرب القهوة على الريق

1. دفعة طاقة قصيرة المدى

يحتوي فنجان القهوة السوداء القياسي على ما يصل إلى 250 ملليجرامًا من الكافيين، وهو منبه يمنح الجهاز العصبي والدماغ دفعة من الطاقة، ويساعد على الشعور بمزيد من اليقظة، وتحسين التركيز، وتقليل التعب، ومع ذلك فإن هذه التأثيرات ليست طويلة الأمد؛ ومن المرجح أن يصبح أي ارتفاع إضافي في الطاقة ملحوظًا في غضون ساعة من تناول القهوة، وقد يستمر لمدة تصل إلى أربع إلى ست ساعات.

2. رفع مستويات الكورتيزول

لأن الكافيين منبه، فإن فنجان القهوة الصباحي قد يؤثر على بعض الهرمونات داخل الجهاز العصبي، وتشير الأبحاث إلى أن حتى الكميات الصغيرة من القهوة، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في مستويات الكورتيزول ، وهو أحد هرمونات التوتر الرئيسية.

هذا الارتفاع مؤقت، حيث تتذبذب مستويات الكورتيزول بشكل طبيعي على مدار اليوم، وقد يكون أكثر وضوحًا لدى الأشخاص الذين لا يشربون القهوة بانتظام.

3. تغيرات ملحوظة في عملية الهضم

قد تؤثر جرعة القهوة الصباحية التي تتناولها أيضاً على الجهاز الهضمي، حيث يعمل الكافيين كملين طبيعي، وإذا شربت القهوة مباشرة بعد الإفطار، فقد يساعد ذلك على تحفيز عملية الهضم وتسهيل حركة الأمعاء بعد ذلك بفترة وجيزة، مما قد يكون مفيداً في حالات الإمساك الخفيف العرضية، وبالنسبة لبعض الأشخاص، ينتج عن ذلك اضطراب في المعدة، وحرقة، وانتفاخ، وغازات، وتهيج في بطانة المعدة.

4. امتصاص بعض العناصر الغذائية بشكل مختلف

تشير الأدلة إلى أن الكافيين قد يتداخل مع طريقة امتصاص الجسم لبعض العناصر الغذائية، بما في ذلك:

الكالسيوم

حديد

المغنيسيوم

فيتامين د

تشير بعض الأبحاث إلى أن زيادة تناول الكافيين ترتبط بانخفاض مستويات فيتامين د، ربما لأن الجسم يستقلب الكافيين، وقد لا يؤثر تناول القهوة باعتدال على الأشخاص الذين يتمتعون بمستويات متوازنة من العناصر الغذائية، ومع ذلك ينصح الخبراء الأشخاص المعرضين لخطر نقص الفيتامينات أو الذين يتناولون مكملات غذائية، مثل فيتامين د أو الكالسيوم بتناولها في وقت مختلف عن وقت احتساء قهوة الصباح.

5. ارتفاع ضغط الدم

بسبب طبيعة الكافيين المنبهة، قد يؤدي شرب القهوة صباحًا إلى ارتفاع مؤقت في مستويات ضغط الدم ، خاصةً إذا لم تكن من مدمني القهوة، وذلك لأن الكافيين عندما يحفز الجهاز العصبي المركزي، تكون استجابة الجسم هي تضييق الشرايين، مما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم.

من المرجح أن يكون هذا التأثير قصير المدى، وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن شرب القهوة بانتظام قد يساعد في خفض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وينصح الخبراء الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم باستشارة مقدم الرعاية الصحية بشأن كمية القهوة التي يتناولونها لضمان استهلاك الكافيين بشكل آمن.

6. تزيد مستويات السكر في الدم

إذا كنت تشرب قهوة الصباح قبل الإفطار، فقد تلاحظ تأثيراً أكبر على نسبة السكر في الدم وحساسية الأنسولين.

بما أن الكافيين يحفز الجهاز العصبي على إفراز الهرمونات، فإن الجسم يطلق الجلوكوز (السكر) المخزن في مجرى الدم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في مستويات السكر في الدم، مع ذلك فإن استجابة جسمك للأنسولين تعتمد على عوامل متعددة، بما في ذلك الوراثة والتمثيل الغذائي وغيرها.

نصائح لتناول الكافيين بشكل صحي

-ينصح بالانتظار ساعة بعد الاستيقاظ قبل شرب القهوة، لإعطاء الجسم الوقت الكافي لإفراز معظم الكورتيزول بعد الاستيقاظ، قبل إضافة الكافيين.

-قلل من تناول الكافيين إلى 400 ملج أو أقل يومياً، للحفاظ على أنماط نوم طبيعية وتقليل مستويات القلق.

-قلل من كمية الإضافات في فنجان قهوتك الصباحي ، مثل السكر ومبيضات القهوة، للحفاظ على المشروب صحياً قدر الإمكان .

-تجنب تناول القهوة العادية بعد الساعة الثانية ظهراً، للحد من اضطرابات الساعة البيولوجية (الساعة الداخلية للجسم) ونظام النوم.

-جرب بدائل مثل الشاي الأخضر أو الأسود، للحصول على جرعة كافيين صحية وأقل حدة.

-اختر تحميصًا خفيفًا للقهوة ، فهو لا يُحدث تغييرات كيميائية كثيرة مثل عملية التحميص الداكن، وقد يساعد حبوب البن على الاحتفاظ بمزيد من مضادات الأكسدة.

اليوم السابع