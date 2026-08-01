علماء روس يطورون خبزَا مبتكرًا لإنقاص الوزن

تمكن عددًا من العلماء فى روسيا، من تطوير نوع من الخبز يُساعد على إنقاص الوزن، ويساعد فى تصحيح اضطرابات التمثيل الغذائى للكربوهيدرات والدهون لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة التمثيل الغذائى، حسبما أفاد المكتب الإعلامى للمركز الفيدرالى للبحوث فى مجال التغذية والتكنولوجيا الحيوية.

وتشمل مكونات الخبز دقيق القمح الكامل، ودقيق الحنطة السوداء غير المُبخّرة (الخضراء)، وجلوتين القمح، ونخالة الشوفان الغنية بـ «بيتا-جلوكان»، وغيرها، وفقًا لما ذكرته وكالة «تاس».

وأوضح المكتب الإعلامى أن المنتج يحتوى على مكونات تشمل: دقيق القمح الكامل، ودقيق الحنطة السوداء (المصنوع من حبوب الحنطة السوداء الخضراء غير المعالجة بالبخار)، وجلوتين القمح، ونخالة الشوفان الغنية ببيتا-جلوكان، وخميرة الخباز الجافة الفورية، وزيت عباد الشمس المكرر ومنزوع الرائحة، وحمض الأسكوربيك (E300)، ومستخلص شعير الشعير (المالت)، ومركز بروتين عباد الشمس (بنسبة بروتين لا تقل عن 80%)، وأحماض الكلوروجينيك، ومستخلص عباد الشمس، والملح، والماء.

وصرحت يوليا فرولوفا، الباحثة فى مختبر التكنولوجيا الحيوية الغذائية والمنتجات المتخصصة التابع للمركز البحثى الفيدرالى للتغذية والتكنولوجيا الحيوية: «لقد قمنا فى مختبرنا، وتحت الإشراف العلمى للأكاديمية فى الأكاديمية الروسية للعلوم (RAS)، بتطوير تركيبة وتقنية إنتاج لمنتج غذائى متخصص – وهو أحد منتجات المخابز – صُمم خصيصًا للتدبير الغذائى لاضطرابات التمثيل الغذائى للكربوهيدرات والدهون لدى الأفراد الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي».

وذكرت فرولوفا أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين تقلل من إجمالى الدهون ودهون البطن، وتخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن، كذلك تساعد البروتينات فى تحسين الضبط السريرى والأيضى لدى المصابين بالسكرى من النوع الثاني؛ إذ تعمل الألياف الغذائية على تحسين مؤشرات التمثيل الغذائى للكربوهيدرات والدهون، فى حين تتمتع الأحماض الفينولية بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، وتمارس تأثيرات خافضة لمستويات الدهون والجلوكوز فى الدم ومضادة لمرض السكرى.

وأضافت الباحثة فى مختبر التكنولوجيا الحيوية الغذائية والمنتجات المتخصصة: «فى ضوء ذلك، قمنا بتطوير خبز يحتوى على المكونات المذكورة، وذلك لإدراجه ضمن برنامج غذائى شامل للأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة».

المصري اليوم