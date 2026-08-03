منتجات تغذي الدماغ وتجعلنا أكثر ذكاء

أفاد الدكتور رومان بيرستانسكي خبير التغذية، أن هناك خرافات ومعتقدات شائعة عن المكسرات. البعض يعتبرها علاجا شافيا للأمراض، وآخرون يعتبرونها سببا لزيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول.يؤكد الخبير أن الحكمة الشعبية حول فوائد المكسرات للدماغ صحيحة تماما.ويقول: “الدهون الموجودة في المكسرات هي مادة البناء الأساسية لإنتاج جميع الهرمونات. فمثلا يحتوي الجوز، على وجه الخصوص، على كمية كبيرة من البوليفينولات والعديد من الإنزيمات، التي تساهم في توسيع شبكة الشعيرات الدموية في الدماغ، ما يعني وصول العناصر الغذائية إليه”.

ووفقا له، التأثير السلبي للمكسرات على مستوى الكوليسترول مجرد خرافة، لأن كمية ما يسمى بالكوليسترول “الضار” ترتبط في الغالب بالأنظمة الغذائية منخفضة البروتين، وليس باستهلاك الدهون.

ويقول: “البروتين هو المادة الوحيدة التي ترتبط بالكوليسترول وتعيد تدويره”.

ويشير إلى أن هناك بروتوكولات علاجية تهدف إلى خفض الكوليسترول عن طريق زيادة استهلاك البروتين والمكسرات.

وينصح الخبير، الأشخاص الذين يعانون من الحساسية بتوخي الحذر عند تناول المكسرات، لأنها قد تسبب ردود فعل تحسسية مختلفة. كما ينبغي إدخال المكسرات في النظام الغذائي للأطفال بحذر.

ويقول: “من الأفضل تناول المكسرات نيئة أو مجففة، دون إضافات”.

ومن جانبها، أفادت الدكتورة ماريات موخينا، إلى أن المكسرات يوصى بها للأشخاص الذين يمارسون العمل الفكري المرتبط باستقبال المعلومات ومعالجتها ونقلها، أي أن عملهم يتطلب التفكير والدقة والاهتمام وذاكرة جيدة. كما أن المكسرات تساعد على الوقاية من الاكتئاب، وتزيد الرغبة الجنسية. وتؤكد أن الجرعة اليومية الآمنة من المكسرات هي 30-60 غراما.

المصدر: + روسيا اليوم radio1.ru