طبيبة تحذر: التنميل أو الخدر في الجسم قد تدل على حالة مرضية مقلقة

حذّرت طبيبة الأعصاب، ميلياوشا ماماداليفا، من تجاهل أعراض التنميل أو الخدر أو الوخز في الساقين، مؤكدةً أنها قد تكون مؤشرًا على الإصابة بفتق غضروفي يضغط على الأعصاب، خاصة إذا ترافقت مع آلام في أسفل الظهر أو الوركين.

وأوضحت ماماداليفا، في تصريح صحفي، أن الانزلاق الغضروفي يحدث نتيجة بروز جزء من القرص الفقري وضغطه على أحد جذور الأعصاب، وهو ما يؤدي إلى الشعور بالخدر والتنميل، إضافة إلى آلام قد تمتد من أسفل الظهر إلى الساقين.

وبيّنت طبيبة الأعصاب أن التيبس أو التنميل الناتج عن الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة غالبًا ما يختفي بعد تغيير وضعية الجسم أو القيام ببعض تمارين الإحماء، إلا أن الأعراض المرتبطة بالفتق الغضروفي قد تستمر أو تتكرر، مع امتداد الألم إلى الأطراف السفلية.وأشارت ماماداليفا إلى أن هناك علامات تستوجب الانتباه، من بينها صعوبة المشي على أطراف الأصابع أو الكعبين، أو ما يُعرف بـ”هبوط القدم”، إضافة إلى العرج، إذ قد تدل هذه الأعراض على وجود تلف في الأعصاب.

وشددت الطبيبة على أن تأخير مراجعة الطبيب لعدة أشهر قد يشكل خطرًا، موضحة أن الألم قد يتراجع أحياناً، بينما يستمر ضعف العضلات واضطرابات المشي، وهو ما يستدعي تقييماً طبياً في حال تكرار الأعراض أو استمرار الألم.كما نبهت إلى أن ظهور مشكلات في التبول أو التبرز بالتزامن مع آلام الظهر وخدر الساقين، يُعد مؤشرًا مقلقًا يستوجب الحصول على رعاية طبية عاجلة، لما قد يشير إليه من مضاعفات عصبية خطيرة.

وكالة سبوتنيك