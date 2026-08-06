بتنسى ومش عارف تركز.. نصائح بسيطة هتساعدك لو بتعانى من تشوش الذهن

التشوش الذهنى، أو ضبابية الدماغ، هى حالة تشير إلى مجموعة من الأعراض، والتى تشمل ضعف التركيز، والنسيان، وبطء ردود الفعل، والإرهاق الذهني، وانخفاض الإنتاجية، مما يؤثر على الحياة اليومية للشخص.

على الرغم من أنه ليس حالة طبية بحد ذاته، إلا أنه يؤدى لصعوبة التركيز والنسيان وبطء التفكير، وتوجد عدد من النصائح البسيطة التى يمكن أن تساعد فى التعامل مع هذه الحالة، وفقا لموقع “BBC”.

نصائح للتعامل مع التشوش الذهنى

1.كن لطيفاً مع نفسك

يمكن أن يحدث تشوش الذهن لأي شخص، وهو ليس فشلاً شخصياً أو علامة على أنك لا تستطيع التأقلم، في كثير من الأحيان، تكون هذه ببساطة طريقة دماغك للتعبير عن شعوره بالتعب أو الإجهاد أو الإرهاق، ذكّر نفسك بأن تشوش الذهن عادة ما يكون مؤقتًا، ولا بأس من التباطؤ، أو تفويض المهام، أو طلب المساعدة عند الحاجة.

2. إنشاء إجراءات روتينية

قلل من إرهاق اتخاذ القرارات من خلال اتباع إيقاع محدد لأيامك، فالهيكل المتوقع يمكن أن يخفف الضغط عن ذاكرتك العاملة، لأن معرفة ما سيحدث لاحقاً يمنع عقلك من أن يسأل باستمرار: “ماذا سأفعل اليوم؟”، ومن المفيد إنشاء روتين صباحي ومسائي، وحتى شيء بسيط مثل تجهيز الملابس، أو تحضير وجبة الإفطار مسبقًا يحرر عقلك من اتخاذ القرارات المستمرة.

3. خذ فترات راحة

أخذ بعض الوقت بين المهام يمكن أن يساعد في إعادة ضبط عقلك والتركيز، لأن الانتقال المستمر من شيء إلى آخر قد لا يترك لعقلك وقتًا لإعادة الضبط، مما يزيد من احتمالية حدوث تشوش ذهني.

حاول أن تتعمد جدولة فترات راحة قصيرة بين الأنشطة، ولو كانت 5-10 دقائق فقط للتمدد، أو تناول مشروب، أو الخروج إلى الهواء الطلق، أو الجلوس بهدوء، واعتبر هذه الفترات الفاصلة بمثابة حواجز ذهنية، فهي تمنح عقلك فرصة لمعالجة ما قمت به للتو، والتخلص من التوتر المتبقي، والاستعداد لما هو قادم.

4. استخدم التقويمات والتذكيرات

إن محاولة تذكر كل موعد ومهمة وتذكير في رأسك يمكن أن تؤدي بسرعة إلى فوضى ذهنية ونسيان، لذلك دع التكنولوجيا تتولى مهمة التذكر نيابةً عنك، واستخدم التقويمات والتذكيرات لتوفير مساحة ذهنية.

قم بجدولة المهام المتكررة بحيث تتم تلقائيًا، على سبيل المثال، خصص وقت الغداء في مفكرتك كل يوم أو اضبط تذكيرات أسبوعية للفواتير والأعمال المنزلية، هذا يعني أنك لن تفكر باستمرار، “ما الذي أحتاج إلى تذكره بعد ذلك؟

نصائح يومية مفيدة للعقل

النوم: النوم ضروري للغاية، فهو يمنح دماغك الوقت الكافي للراحة وترسيخ الذكريات. احرص على النوم لمدة تتراوح بين سبع وتسع ساعات كل ليلة.

الماء: يتكون جسم الإنسان من حوالي 60% ماء، وحتى الجفاف الطفيف قد يجعلك تشعر بعدم التركيز، لذا احرص على وجود الماء بالقرب منك واشربه بانتظام.

النشاط : تحريك الجسم يعزز تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ، مما يساعدك على التفكير بوضوح أكبر. جرب المشي لمسافات قصيرة، أو الركض الخفيف، أو ممارسة تمارين التمدد بانتظام.

التغذية: غذّي دماغك بالأطعمة الكاملة بدلاً من الأطعمة المصنعة، الكولين عنصر غذائي أساسي لصحة الدماغ، لذا فإن تناول الأطعمة الغنية به، مثل البيض والأسماك والمكسرات، يُعزز التركيز والانتباه.

التوتر: يؤدي التوتر المزمن إلى زيادة إفراز الكورتيزول في الجسم، وهو هرمون يُساعد على تنظيم استجابة الجسم للتوتر، مما قد يُؤثر سلبًا على التفكير. ابحث عن طرق لتقليل التوتر من خلال تمارين التنفس، والتأمل، وممارسة الهوايات.

اليوم السابع