أفضل مشروبات لمرضى ارتفاع ضغط الدم فى حرارة الصيف

يمثل ارتفاع ضغط الدم أحد الحالات المزمنة التي تتأثر بشكل مباشر بتغيرات البيئة المحيطة، خصوصًا في فترات الصيف التي ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ومع زيادة التعرق وفقدان السوائل، يواجه الجسم تحديًا في الحفاظ على توازن الأملاح والمعادن، وهو ما ينعكس على استقرار ضغط الدم، لذلك يصبح اختيار المشروبات اليومية جزءًا أساسيًا من أسلوب التعامل مع هذه الحالة، وليس مجرد تفصيل غذائي ثانوي.

وفقًا لتقرير نشره موقع Proactive Health Labs فإن بعض أنواع المشروبات الطبيعية يمكن أن تساهم في دعم توازن السوائل داخل الجسم، كما قد تساعد في تحسين أداء الأوعية الدموية خلال فترات الطقس الحار، وهو ما ينعكس بشكل غير مباشر على استقرار ضغط الدم لدى بعض الأشخاص.

تأثير ارتفاع الحرارة على الأوعية الدموية

في فصل الصيف، لا يقتصر التأثير على الشعور بالحرارة فقط، بل يمتد إلى تغيرات داخلية في الجسم تشمل انخفاض السوائل وزيادة تركيز الدم، مما قد يسبب إجهادًا إضافيًا على القلب والأوعية الدموية. هذه التغيرات تجعل من الترطيب المستمر ضرورة يومية للحفاظ على وظائف الجسم الحيوية ضمن نطاقها الطبيعي.

مشروبات يجب أن يحرص عليها مريض الضغط

ـ الماء يساعد على الحفاظ على حجم الدم الطبيعي داخل الأوعية، ويقلل من احتمالية حدوث اضطراب في القراءات المرتبطة بضغط الدم نتيجة الجفاف.

ـ ماء جوز الهند أحد المشروبات الغنية بالمعادن المهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، هذه العناصر تلعب دورًا في دعم التوازن بين الصوديوم والبوتاسيوم داخل الجسم، وهو عامل أساسي في تنظيم ضغط الدم. كما يساهم هذا التوازن في تحسين مرونة الأوعية الدموية وتسهيل حركة الدم بشكل أكثر سلاسة خلال الأيام الحارة.

ـ الشاي الأخضر، فيحتوي على مركبات نباتية ذات خصائص مضادة للأكسدة، تساعد في دعم صحة الأوعية الدموية وتقليل التوتر التأكسدي الذي قد يؤثر على جدرانها، تناوله بشكل معتدل يمكن أن يعزز الشعور بالانتعاش، مع دعم غير مباشر لوظائف القلب والدورة الدموية.

ـ عصير الشمندر أيضًا يُعد من المشروبات التي حظيت باهتمام علمي بسبب محتواه من النترات الطبيعية، والتي تتحول داخل الجسم إلى مركبات تساعد في توسيع الأوعية الدموية هذا التوسع قد يساهم في تحسين تدفق الدم وتقليل الضغط الواقع على جدران الشرايين، ما يدعم استقرار ضغط الدم لدى بعض الحالات.

تلعب المشروبات العشبية الباردة دورًا مهمًا في دعم الراحة الجسدية خلال الحر. الكركديه مثلًا يرتبط في بعض الدراسات بتأثيرات قد تساعد في خفض ضغط الدم عند تناوله بانتظام وبشكل معتدل. أما النعناع فيتميز بتأثير مهدئ يساعد على تقليل الإحساس بالإجهاد الحراري وتحسين الشعور بالانتعاش.

مشروبات تجنبها

في المقابل، توجد مشروبات يفضل الحد منها خلال الصيف خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. المشروبات الغنية بالكافيين قد تؤدي إلى زيادة مؤقتة في ضغط الدم لدى بعض الأفراد، كما أن المشروبات الغازية تفتقر إلى القيمة الترطيبية الحقيقية وقد تؤثر على توازن السوائل داخل الجسم.

اليوم السابع