أخصائي أورام يوضح حقيقة مخاطر وضع الهاتف تحت الوسادة

قيّم أخصائي الأورام الدكتور فلاديمير إيفاشكوف مخاطر وضع الهاتف المحمول تحت الوسادة أثناء النوم، مشيرا إلى ما إذا كان هذا السلوك قد يزيد من احتمال الإصابة بالسرطان لدى المستخدمين.

وأكد الأخصائي أن عادة وضع الهاتف المحمول تحت الوسادة أثناء النوم تُعد آمنة تماما، موضحا أن هذا ينطبق كذلك على استخدام بعض الأجهزة المنزلية مثل أفران الميكروويف.

وأشار إيفاشكوف إلى أن العادات غير الصحية، وعلى رأسها التدخين، تُعد من أبرز العوامل الحقيقية المسببة للسرطان، لافتا إلى أن البعض يميل إلى ربط الإصابة بالمرض بعوامل أقل خطورة مثل الأجهزة الإلكترونية أو تقنيات الاتصال الحديثة، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس.

من جانبها، أوضحت أخصائية النوم الدكتورة تاتيانا لابينا أن الأرق يُعد من أبرز مؤشرات الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية، مشيرة إلى أن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يثبط إنتاج هرمون الميلاتونين ويؤثر على إيقاع النوم الطبيعي، ما يؤدي إلى نوم متقطع وسطحي.

وأضافت أن التعرض المستمر للإشعارات والاهتزازات والأصوات الصادرة عن الهواتف قد يحفز الجهاز العصبي على حالة من الاستنفار، مما يعيق الاسترخاء ويؤثر سلبا على جودة النوم.

المصدر: gazeta.ru + روسيا اليوم