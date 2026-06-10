فيتامينات ومكملات لا ينصح بتناولها معا.. أخطاء شائعة تقلل الفائدة

سلّط موقع iHerb الضوء في تقرير صحي على بعض الفيتامينات والمعادن التي قد تتداخل مع بعضها عند تناولها في الوقت نفسه، ما قد يقلل من امتصاصها أو يحد من استفادة الجسم منها، رغم أن الكثير من الأشخاص يتناولون عدة مكملات غذائية يوميًا اعتقادًا بأنها ستمنحهم فوائد أكبر.

ويؤكد خبراء التغذية أن المكملات الغذائية ليست كلها متوافقة مع بعضها، وأن توقيت تناولها قد يكون بنفس أهمية الجرعة نفسها.

الحديد والكالسيوم.. منافسة على الامتصاص

بحسب ما أورده iHerb، فإن الكالسيوم قد يعيق امتصاص الحديد عند تناولهما في نفس الوقت، لذلك يُفضل الفصل بينهما بساعتين على الأقل.

وينصح الخبراء بتناول الحديد على معدة فارغة أو مع مصدر غني بفيتامين C مثل عصير البرتقال لتحسين امتصاصه، بينما يمكن تناول الكالسيوم في وقت مختلف من اليوم.

الحديد والزنك

يشير التقرير إلى أن الجرعات المرتفعة من الحديد والزنك قد تتنافس على الامتصاص داخل الأمعاء، ما قد يقلل استفادة الجسم من أحدهما أو كليهما.

لذلك يُفضل تناول كل منهما في وقت منفصل إذا كانت الجرعات العلاجية مرتفعة.

الكالسيوم والمغنيسيوم

رغم أن الكالسيوم والمغنيسيوم يُوجدان معًا في العديد من المكملات، إلا أن الجرعات الكبيرة من أحدهما قد تؤثر على امتصاص الآخر.

ويؤكد الخبراء أن الأمر يعتمد على الجرعة ونوع المكمل، لكن الفصل بينهما قد يكون مفيدًا لبعض الأشخاص الذين يتناولون جرعات عالية.

النحاس والزنك

بحسب iHerb، فإن تناول كميات كبيرة من الزنك لفترات طويلة قد يؤدي إلى انخفاض مستويات النحاس في الجسم، لأن المعدنين يتنافسان على الامتصاص.

ولهذا السبب تحتوي بعض مكملات الزنك طويلة المدى على كميات صغيرة من النحاس للحفاظ على التوازن.

فيتامين C وفيتامين B12

أوضح التقرير أن الجرعات الكبيرة من فيتامين C قد تؤثر على استقرار فيتامين B12 في بعض الحالات، لذلك يوصي بعض الخبراء بالفصل بينهما بعدة ساعات عند تناول جرعات مرتفعة من المكملات.

هل توجد مكملات يُفضل تناولها معًا؟

نعم، فبعض العناصر الغذائية تساعد بعضها البعض، ومنها:

الحديد مع فيتامين C لتحسين الامتصاص.

فيتامين D مع الكالسيوم لدعم صحة العظام.

فيتامين D مع المغنيسيوم لأن المغنيسيوم يساعد في تنشيط فيتامين D داخل الجسم.

لا تعتمد على المكملات فقط

يشدد الخبراء على أن الحصول على الفيتامينات والمعادن من الغذاء المتوازن يظل الخيار الأفضل في معظم الحالات، وأن المكملات يجب أن تكون وفق احتياج حقيقي أو توصية طبية، خاصة عند تناول أكثر من مكمل في الوقت نفسه.

اليوم السابع