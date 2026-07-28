طبيبة تكشف حقيقة تناول الآيس كريم عند التهاب الحلق

تشير الدكتورة ألينا عزيزوفا إلى أنه لا توجد أدلة مؤكدة على أن تناول الآيس كريم يسبب ضررا عند الإصابة بالتهاب الحلق، موضحة أن البرودة قد تساعد في تخفيف الألم أثناء البلع بشكل مؤقت.

وأوضحت أنه عند الإصابة بالتهاب الحلق، قد تتورم الأنسجة الملتهبة وتصبح أكثر حساسية وألما، لذلك فإن تبريد الغشاء المخاطي يمكن أن يقلل مؤقتا من حساسية النهايات العصبية، ما يساعد على تسهيل عملية البلع. إلا أن هذا التأثير يقتصر على تخفيف الأعراض ولا يُعد علاجا نهائيا.

وقالت: “إذا شعر المريض بتحسن بعد تناول الآيس كريم، فلا حاجة إلى الامتناع عنه. لكن يُفضل اختيار نوع لين وخالٍ من الإضافات الصلبة التي قد تهيج الحلق الحساس. ومن المهم إدراك أن الآيس كريم لا يعالج التهاب الحلق، ولا يؤثر في الفيروسات أو البكتيريا المسببة له، كما لا توجد أدلة على أنه يؤدي إلى تفاقم العدوى.”

ونصحت الطبيبة، في حال تسبب الطعام البارد بزيادة الألم أو الانزعاج، باختيار أطعمة بدرجة حرارة مناسبة وتجربة وسائل أخرى لتخفيف الأعراض.

وأضافت: “عند ارتفاع درجة الحرارة، أو الشعور بألم شديد أثناء البلع، أو التهاب اللوزتين، أو صعوبة في البلع، من الضروري استشارة الطبيب لتحديد السبب واختيار العلاج المناسب.”

المصدر: RT