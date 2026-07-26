علامة في البول لا يجب تجاهلها أثناء الحر.. قد تكشف إصابتك بالجفاف

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرق، يفقد الجسم كميات أكبر من السوائل والأملاح، ما يزيد خطر الإصابة بالجفاف إذا لم يتم تعويضها بشكل كافي.

ويؤكد الأطباء أن من أبسط الطرق لمراقبة حالة ترطيب الجسم ملاحظة لون البول، إذ يمكن أن يكون مؤشرًا مبكرًا على نقص السوائل.

ورغم أن تغير لون البول لا يعني دائمًا وجود مشكلة صحية، فإن تحوله إلى الأصفر الداكن أو الكهرماني مع قلة كميته خلال موجات الحر يعد علامة تستحق الانتباه، لأنها قد تشير إلى أن الجسم يحتاج إلى المزيد من الماء، وفقاً لما افاد موقع “dailymail”

لماذا يتغير لون البول؟

يحتوي البول على صبغة طبيعية تسمى اليوروكروم (Urochrome)، وهي ناتجة عن تكسير الهيموجلوبين في الجسم، وعندما يحصل الجسم على كمية كافية من السوائل، يصبح البول فاتح اللون لأن هذه الصبغة تكون مخففة.

أما عند نقص شرب الماء، فتقل كمية السوائل التي تخرج مع البول، فيصبح أكثر تركيزًا ويبدو لونه أغمق.

متى يكون اللون مؤشرًا على الجفاف؟

يشير الخبراء إلى أن:

الأصفر الفاتح غالبًا ما يدل على ترطيب جيد.

الأصفر الداكن أو الكهرماني قد يشير إلى نقص السوائل، خاصة إذا صاحبه شعور بالعطش أو قلة التبول.

أما إذا كان البول أحمر أو بنيًا أو يحتوي على دم، فيجب استشارة الطبيب فورًا، لأن هذه الألوان قد ترتبط بأسباب أخرى تحتاج إلى تقييم طبي.

أعراض أخرى قد ترافق الجفاف

إلى جانب تغير لون البول، قد تظهر أعراض مثل:

الشعور بالعطش الشديد.

جفاف الفم والشفاه.

الدوخة أو الصداع.

الإرهاق.

انخفاض كمية البول.

الشعور بسرعة ضربات القلب في حالات الجفاف الشديد.

هل شرب الماء فقط يكفي؟

في معظم الحالات، يكون تعويض السوائل بشرب الماء هو الخطوة الأولى، خاصة إذا كان الشخص يتعرض للحر أو يمارس نشاطًا بدنيًا.

لكن إذا كان التعرق شديدًا أو استمر لفترات طويلة، فقد يحتاج الجسم أيضًا إلى تعويض الأملاح المفقودة من خلال الغذاء أو محاليل الإماهة الفموية في بعض الحالات، وفقًا لتوصية الطبيب.

متى يجب طلب المساعدة الطبية؟

ينصح الأطباء بعدم تجاهل الأعراض إذا:

استمر البول داكن اللون رغم شرب كميات كافية من الماء.

ظهرت علامات الجفاف الشديد مثل الدوار الشديد أو الإغماء.

كان البول مصحوبًا بدم أو ألم أثناء التبول.

انخفضت كمية البول بشكل ملحوظ لساعات طويلة.

فهذه الحالات قد تشير إلى مشكلة صحية تتجاوز الجفاف البسيط.

نصائح لتجنب الجفاف في الطقس الحار

اشرب الماء بانتظام ولا تنتظر حتى تشعر بالعطش.

زد كمية السوائل عند ممارسة الرياضة أو التعرض للشمس.

تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار.

قلل المشروبات الغنية بالكافيين إذا كانت تزيد فقدان السوائل لديك.

ارتد ملابس خفيفة وتجنب التعرض المباشر للشمس في ساعات الذروة.

المصري اليوم