ليه الأكل طعمه بيتغير بعد القهوة؟.. دراسة تكشف السر

إذا شعرت يومًا أن قطعة الحلوى أصبحت أقل حلاوة، أو أن الطعام صار أكثر مرارة بعد شرب فنجان من القهوة، فالأمر ليس مجرد إحساس شخصي، بل قد يكون نتيجة لتأثير الكافيين على براعم التذوق.

فقد كشفت دراسة حديثة أن الكافيين يغير الطريقة التي تستجيب بها خلايا التذوق داخل اللسان للنكهات المختلفة، ما قد يفسر تغير مذاق الطعام بعد تناول القهوة أو المشروبات الغنية بالكافيين.

كيف اكتشف العلماء ذلك؟

بحسب تقرير نشره موقع ScienceAlert، طور باحثون من جامعة شيآن جياوتونج في الصين نموذجًا يحاكي براعم التذوق البشرية باستخدام عضيات ثلاثية الأبعاد (Taste Bud Organoids)، وربطوها بأقطاب كهربائية دقيقة ثلاثية الأبعاد قادرة على تسجيل النشاط الكهربائي لخلايا التذوق لحظة تعرضها للنكهات المختلفة.

وأظهرت النتائج أن تعريض هذه الخلايا للكافيين أدى إلى زيادة نشاطها الكهربائي بشكل ملحوظ، إذ ارتفع النشاط الأساسي للخلايا إلى نحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالحالة الطبيعية.

أي النكهات تتأثر؟

وجد الباحثون أن الكافيين:

– يزيد الإحساس بالطعم المر.

– يعزز الإحساس بالطعم الحامض.

– يقوي استجابة براعم التذوق للطعم المالح.

– يزيد الإحساس بطعم الأومامي (الطعم اللذيذ الموجود في اللحوم وبعض الأطعمة الغنية بالبروتين).

في المقابل، لم يؤثر بصورة ملحوظة في استجابة براعم التذوق للطعم الحلو، وهو ما يفسر لماذا قد تبدو الحلويات أقل حلاوة بعد تناول القهوة.

لماذا يحدث ذلك؟

يوضح الباحثون أن الكافيين لا يغير تركيب الطعام نفسه، لكنه يغير طريقة استجابة خلايا التذوق للإشارات العصبية، ما يجعل بعض النكهات تبدو أقوى من غيرها، وبالتالي يختلف الإحساس النهائي بمذاق الطعام.

فوائد تتجاوز فهم التذوق

يرى العلماء أن هذه التقنية قد تستخدم مستقبلًا في:

– تطوير أطعمة ذات مذاق أفضل.

– تصميم أدوية أقل مرارة وأكثر تقبلًا لدى المرضى.

– دراسة اضطرابات التذوق لدى مرضى السرطان، خاصة بعد العلاج الإشعاعي أو الكيميائي.

– ابتكار أجهزة ذكية تستطيع تقييم النكهات بصورة موضوعية دون الحاجة إلى متذوقين.

هل يعني ذلك التوقف عن شرب القهوة؟

الإجابة لا. فالدراسة لا تشير إلى أن الكافيين ضار بحاسة التذوق، وإنما توضح أنه يغير إدراك بعض النكهات بشكل مؤقت بعد تناوله. لذلك إذا لاحظت أن الحلوى أو الطعام يختلف مذاقه بعد فنجان القهوة، فقد يكون السبب هو تأثير الكافيين على براعم التذوق، وليس تغيرًا في الطعام نفسه.

اليوم السابع