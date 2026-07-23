حالة مرضية بالقولون قد تسبب التهاب المفاصل.. ما هى؟

التهاب المفاصل هى حالة تؤثر على صحة العديد من مفاصل الجسم، حيث تسبب التورم والألم مما يؤدى إلى صعوبة تحريك المفصل المصاب، إلا أن حالة مرضية مرتبطة بالقولون قد تؤدى إلى الإصابة بالتهاب المفاصل، وفقا لصحيفة “The Mirror”

العلاقة بين التهاب القولون التقرحى والتهاب المفاصل

التهاب القولون التقرحي، هو مرض التهابي مزمن يصيب الأمعاء الغليظة والمستقيم، وتعد الأعراض الرئيسية لهذه الحالة الصحية طويلة الأمد هي الإسهال الدموي، وتقلصات البطن الشديدة، وآلام المستقيم، إلا أن الأشخاص يمكن أن يصابوا بمضاعفات خارج الأمعاء، بما في ذلك التهاب المفاصل.

قد يُصيب التهاب المفاصل 30% من المصابين بداء كرون أو التهاب القولون التقرحي، غالباً ما يرتبط هذا المرض بكبار السن، ولكنه قد يُصيب أيضاً الشباب المصابين بأمراض الأمعاء الالتهابية.

ما هو التهاب غمد الوتر دي كيرفان؟

ومن ضمن المضاعفات التى يمكن أن تصيب المفاصل بسبب التهاب القولون التفرحى، هى التهاب غمد الوتر دي كيرفان.

يحدث التهاب غمد الوتر (دي كيرفان) نتيجة احتكاك الوترين الموجودين عند قاعدة الإبهام والمعصم، يقع هذان الوتران داخل غمد وتر، وهو عبارة عن نفق من الأنسجة يحيط بهما، وعندما يحتك الوتران ببعضهما، يتورم الغمد ويتضخم، مما يؤدي إلى تضييقه وتسبب ألمًا في الوترين عند تحريك الإبهام.

أعراض التهاب غمد الوتر دي كيرفان

تشمل بعض الأعراض الرئيسية لالتهاب غمد الوتر دي كيرفان ألمًا وتورمًا قرب قاعدة الإبهام، وصعوبة في تحريك الإبهام والمعصم عند الإمساك أو القرص، وشعورًا بالانحشار عند تحريك الإبهام، وقد ينتشر الألم إلى أعلى الساعد ويصل إلى الإبهام إذا لم يُعالج فورًا.

قد يكون التهاب غمد الوتر دي كيرفان ناتجًا عن التهاب المفاصل الروماتويدي، أو إصابة في الرسغ أو الأوتار، أو تراكم السوائل، والذي قد ينتج عن تغيرات هرمونية أثناء الحمل، وبعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بمرض دي كيرفان، بما في ذلك النساء، والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 50 عامًا، والأشخاص الحوامل أو المرضعات، والأشخاص الذين يعتنون بطفل رضيع، وأولئك الذين يقومون بحركات متكررة لليد أو المعصم مثل البستنة أو الكتابة أو ممارسة رياضات معينة.

علاج التهاب غمد الوتر لدى دي كيرفان

بالنسبة لمعظم الناس، تخف الأعراض بالراحة وتعديل الأنشطة التي تتضمن استخدام الرسغ. كما يمكن أن يساعد وضع الثلج لمدة 20 دقيقة كل أربع ساعات.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أيضاً بارتداء جبيرة للإبهام أو الرسغ وذلك لمدة ستة أسابيع، وقد تحتاج بعض الحالات لإجراء جراحة.

اليوم السابع