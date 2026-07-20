عميد معهد القلب الأسبق يحذر من حرارة الجو وينصح بتناول عصير القصب والبطيخ

حذر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، من ارتفاح حرارة الجو في الصيف والتعرض للعرق والجلطات، مضيفا” ممنوع الصيام منعاً باتاً في هذا الجو شديد الحرارة، وعلى مسئوليتي، وينصح بتناول عصر القصب، والبطيخ، لتجنب مضاعفات حرارة الجو.

وأضاف، إن الصيام ممنوع لمرضى الشرايين التاجية ،والدعامات ، والصمامات ، والذبذبة الأذينية وهبوط عضلة القلب، ومرضى السكر ،ومرضى الكلى، وخاصة كبار السن.

وأوضح، دائما أؤكد على أهمية الماء البارد غير المثلج، وممنوع الماء المثلج ، بعد القدوم من خارج البيت والجسم ساخن.

للوقاية وعلاج موجات الحرارة وضرباتها وجلطاتها نوصي بالآتى:

شرب 3 لتر ماء بارد يوميا ،قبل الشعور بالعطش ، لأن العطش ريما يكون نذير الجفاف، وكذلك عصير القصب، وتناول البطيخ، والخضراوات والفواكه، والخيار، والكنتالوب، وتجنب التوابل، والكافيين ، والتبغ ، والمشروبات الغازية، والشاي الساخن، والشوربة الساخنة،

و ينصح بارتداء الملابس البيضاء الفضفاضة والفاتحة ، من الأنسجة الطبيعية من القطن والكتان، مع تجنب التعرض المباشر للشمس، خاصة في أوقات الظهيرة، وعدم الخروج إلا بمظلة.

كما ينصح بإرتداء كاب على الرأس، و التكييف مهم جدا، لأن المروحة لا تلطف الحرارة، وفي حالة عدم توافر التكييف، يجب الاستحمام كل 3 ساعات، مضيفا، إن كبار السن والأطفال هم الأكثرعرضة لمضاعفات الموجة الحارة.

اليوم السابع