روتين صباحى صحى.. طاقة ونشاط طوال اليوم

تبدأ جودة اليوم من الساعات الأولى بعد الاستيقاظ، فالعادات الصباحية لا تؤثر فقط في مستوى النشاط والتركيز، بل تنعكس أيضًا على الصحة العامة وجودة النوم والإنتاجية. ويؤكد الخبراء أن اتباع روتين صباحي بسيط وثابت يمكن أن يمنح الجسم والعقل طاقة مستدامة تمتد لساعات طويلة، حتى في الأيام المليئة بالمهام.

ووفقًا لموقع Health، فإن بعض العادات الصباحية المدعومة بالأبحاث العلمية تساعد على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، وتحسين التركيز، وتقليل الشعور بالإجهاد، فضلًا عن تعزيز الصحة البدنية والنفسية.

استيقظ في موعد ثابت

يعد الالتزام بوقت محدد للاستيقاظ يوميًا من أهم العادات الصحية، إذ يساعد الجسم على تنظيم الساعة البيولوجية، ويعزز جودة النوم، كما تشير الدراسات إلى أن انتظام مواعيد النوم والاستيقاظ يرتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة وتحسن الحالة الصحية بشكل عام.

احصل على ضوء الشمس مبكرًا

ينصح الخبراء بالتعرض للضوء الطبيعي خلال أول 30 إلى 60 دقيقة بعد الاستيقاظ، سواء بالمشي في الهواء الطلق أو الجلوس في الشرفة أو بالقرب من نافذة يدخل منها ضوء الشمس، لأن ذلك يساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، ويحسن جودة النوم ليلًا، ويزيد من اليقظة خلال النهار.

ابدأ يومك بكوب من الماء

بعد ساعات النوم يفقد الجسم جزءًا من السوائل، لذلك يُفضل شرب الماء فور الاستيقاظ لتعويض هذا النقص والمساعدة في الحفاظ على الترطيب. كما تشير الأبحاث إلى أن الترطيب الجيد يدعم إنتاج الطاقة ويساعد الجسم على أداء وظائفه بكفاءة، لذلك يُنصح بتأجيل القهوة أو الشاي قليلًا حتى بعد شرب الماء.

حرّك جسمك

لا يشترط أداء تمارين رياضية شاقة في الصباح، فحتى تمارين الإطالة الخفيفة أو المشي لبضع دقائق تساعد على تنشيط الدورة الدموية، وتحفيز الجسم على الاستيقاظ، كما أن ممارسة الرياضة صباحًا بانتظام قد تساهم في تحسين جودة النوم وتقليل مستويات هرمون التوتر.

لا تهمل وجبة الإفطار

تمنح وجبة الإفطار المتوازنة الجسم الوقود اللازم لبدء اليوم، ويُفضل أن تحتوي على الكربوهيدرات الصحية، والبروتين، والدهون الصحية، إلى جانب الفواكه أو الحبوب الكاملة. وتشير الدراسات إلى أن تناول إفطار صحي يعزز التركيز والانتباه، ويدعم الأداء الذهني، ويساعد الجسم على الحصول على العناصر الغذائية الأساسية.

حدد هدفًا ليومك

قد يكون تخصيص دقيقة أو دقيقتين لتحديد أهم هدف أو أولوية لليوم عادة بسيطة لكنها فعالة، إذ تساعد على تنظيم الأفكار وزيادة التركيز وتحفيز الالتزام بالمهام، وهو ما ينعكس على الإنتاجية والشعور بالإنجاز.

عادات صباحية تستنزف طاقتك

يحذر الخبراء من بعض السلوكيات التي قد تقلل النشاط منذ بداية اليوم، ومن أبرزها الضغط المتكرر على زر تأجيل المنبه، لأن ذلك يقطع دورة النوم ويزيد الشعور بالخمول. كما أن الإمساك بالهاتف وتصفح الرسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي فور الاستيقاظ قد يشتت الانتباه ويؤخر بدء الروتين الصحي.

كذلك، فإن النوم في غرفة معتمة تمامًا حتى ساعات متأخرة قد يحرم الجسم من الاستفادة من ضوء الصباح، الذي يلعب دورًا مهمًا في ضبط الساعة البيولوجية.

ويؤكد الخبراء أن بناء روتين صباحي صحي لا يحتاج إلى تغييرات كبيرة، وإنما يعتمد على الالتزام بمجموعة من العادات البسيطة، مثل النوم والاستيقاظ في مواعيد ثابتة، وشرب الماء، والحركة، والتغذية السليمة، وهي خطوات كفيلة بمنح الجسم والعقل بداية أكثر نشاطًا وحيوية طوال اليوم.

اليوم السابع