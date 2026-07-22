كيف تزيد موجة الحر من خطر الجلطات.. علامات انتبه لها و6 طرق للوقاية

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يحذر الأطباء من زيادة خطر الإصابة بما يعرف بـ”جلطات الحر”، وهي ليست نوعًا مختلفًا من الجلطات، وإنما يقصد بها الجلطات التي قد تحدث أو يزداد خطرها بسبب التعرض للحر الشديد والجفاف.

ويؤكد الخبراء أن الطقس الحار قد يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من السوائل والأملاح عن طريق التعرق، ما يجعل الدم أكثر لزوجة، ويزيد العبء على القلب والأوعية الدموية، خاصة لدى كبار السن ومرضى القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.

كيف يزيد الحر من خطر الجلطات؟

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية (American Heart Association)، يؤدي التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة إلى:

– فقدان السوائل والإصابة بالجفاف.

– زيادة لزوجة الدم نسبيًا مع نقص السوائل.

– زيادة معدل ضربات القلب لإبقاء الجسم باردًا.

– إجهاد القلب والأوعية الدموية.

– انخفاض ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، ما قد يؤثر في وصول الدم إلى الأعضاء.

وتزيد هذه التغيرات من احتمال الإصابة بالجلطات لدى الأشخاص المعرضين للخطر.

من الأكثر عرضة للإصابة؟

يحذر الأطباء من أن الفئات التالية هي الأكثر تأثرًا بموجات الحر:

– كبار السن.

– مرضى القلب والشرايين.

– مرضى السكري.

– مرضى ارتفاع ضغط الدم.

– مرضى السمنة.

– الأشخاص الذين يعملون تحت أشعة الشمس لفترات طويلة.

– من يتناولون أدوية مدرة للبول أو أدوية قد تزيد فقدان السوائل.

أعراض تستدعي الانتباه

إذا ظهرت أي من الأعراض التالية، يجب طلب المساعدة الطبية فورًا:

أعراض جلطة المخ

– ضعف أو تنميل مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق.

– صعوبة في الكلام أو فهم الحديث.

– اضطراب مفاجئ في الرؤية.

– دوخة شديدة أو فقدان الاتزان.

– صداع شديد ومفاجئ.

أعراض جلطة القلب

– ألم أو ضغط شديد في منتصف الصدر.

– امتداد الألم إلى الذراع أو الفك أو الظهر.

– ضيق في التنفس.

– تعرق بارد.

– غثيان أو دوخة.

كيف تحمي نفسك من جلطات الحر؟

تنصح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وجمعية القلب الأمريكية بما يلي:

– شرب الماء بانتظام حتى قبل الشعور بالعطش.

– تجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة.

– ارتداء ملابس فاتحة وخفيفة.

– البقاء في أماكن جيدة التهوية أو مكيفة.

– تجنب المجهود البدني العنيف في أوقات الحر الشديد.

– الالتزام بأدوية القلب والضغط والسيولة حسب تعليمات الطبيب.

– عدم ترك كبار السن أو الأطفال داخل السيارات المغلقة.

هل يشرب الجميع كميات كبيرة من الماء؟

يشير الأطباء إلى أن مرضى الفشل الكلوي أو قصور القلب قد تكون لديهم تعليمات خاصة بشأن كمية السوائل، لذلك يجب الالتزام بما يحدده الطبيب وعدم زيادة شرب الماء دون استشارته.

ويؤكد الخبراء أن الوقاية من آثار الحرارة تبدأ بالترطيب الجيد للجسم، والتعامل السريع مع أعراض الإجهاد الحراري، لأن تجاهلها قد يزيد من خطر المضاعفات، خاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالجلطات.

اليوم السابع