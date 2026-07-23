كيف تؤثر مكيفات الهواء على أعضاء الجسم

تشهد مناطق عدة حول العالم موجات حر غير مسبوقة هذا الصيف ما يدفع السكان للجوء إلى مكيفات الهواء هربا من الحر، لكن هذا الحل البسيط قد يحمل خطرا خفيا على الصحة العامة.وفي هذا التقرير، يستعرض أطباء خمسة تأثيرات جانبية غير متوقعة قد تتركها مكيفات الهواء على الجسم، إلى جانب نصائح عملية للوقاية منها.تأثير مكيف الهواء على الجلدمن أبرز الآثار الجانبية لمكيفات الهواء هو جفاف الجلد، إذ تعمل هذه الأجهزة على سحب الرطوبة من الهواء لنشعر بالبرودة، لكنها في المقابل تزيد من فقدان الماء من سطح البشرة.

ويؤدي هذا الجفاف إلى شعور بالشد، وتقشّر، وزيادة الحساسية، وقد يتفاقم الوضع لدى الأشخاص الذين يعانون أصلا من بشرة جافة أو أكزيما، حيث يجدون أن المكيف يزيد حالاتهم سوءا، وقد تمتد المشكلة إلى تشقق الشفاه أيضا.

ولمواجهة ذلك، ينصح الأطباء باستخدام مرطبات غنية بمواد مثل الغليسيرين أو حمض الهيالورونيك، التي تشكل طبقة واقية تحبس الرطوبة في الجلد، إلى جانب شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم للحفاظ على ترطيب الجسم من الداخل.

تأثير مكيف الهواء على العينين

يتسبب مكيف الهواء في جفاف العينين نتيجة فقدان الرطوبة من سطحهما، ما قد يؤدي إلى شعور بالحرقان أو اللسع، وفي حالات نادرة جدا إلى تشوش مؤقت في الرؤية.

وتكون هذه الأعراض أكثر وضوحا لدى مرتدي العدسات اللاصقة، الذين قد يعانون من انزعاج أكبر مقارنة بغيرهم.

وللتخفيف من هذه المشكلة، ينصح الأطباء بالإكثار من الرمش لترطيب العين طبيعيا، واستخدام قطرات مرطبة للعين، خاصة لمن يرتدون العدسات اللاصقة، مع تقليل مدة ارتدائها في الأجواء المكيفة قدر الإمكان.

تأثير مكيف الهواء على الأنف والحلق

يعتمد الأنف والحلق على الرطوبة لأداء وظائفهما بشكل طبيعي، وعندما يجف الهواء بسبب المكيف، تصبح هذه المناطق متهيجة، ما يؤدي إلى التهاب الحلق، وانسداد الأنف، وبحة في الصوت.

والأخطر من ذلك أن جفاف الأغشية المخاطية يضعف قدرة الجسم على تنظيف المخاط، وهو جزء مهم من جهاز المناعة الدفاعي، كما يجعل الأغشية الداخلية للأنف أكثر عرضة للتشقق، ما قد يسبب نزيفا عند نفخ الأنف بقوة أو حتى بمجرد العبث به. لذلك، من المهم الحفاظ على رطوبة الجسم بشرب الماء، واستخدام أجهزة ترطيب الجو في الأماكن المغلقة، خاصة في غرف النوم أو المكاتب التي تعمل فيها المكيفات لفترات طويلة.

تأثير مكيف الهواء على الرئتين

لا يقتصر ضرر المكيف على الجلد والعينين، بل يمتد إلى الجهاز التنفسي، خاصة إذا كانت وحدات التكييف مهملة الصيانة، حيث تزيد من تدوير الغبار، وحبوب اللقاح، والعفن في الهواء، ما يهيج الرئتين وقد يحفز نوبات الربو أو أمراضا رئوية أخرى.

كما أن هذه البيئات الجافة ترفع من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، وتشكل خطرا مضاعفا على الأشخاص الذين يعانون أصلا من أمراض رئوية مزمنة، إذ قد تؤدي العدوى الإضافية إلى مضاعفات خطيرة. وللوقاية، ينصح الأطباء بالحرص على تنظيف فلاتر المكيف واستبدالها بانتظام، خاصة في المنزل، مع مراعاة تهوية الغرفة بين الحين والآخر لتجديد الهواء.

تأثير مكيف الهواء على آلام الجسم والصداع

قد يلاحظ الكثيرون بعد البقاء في غرفة مكيفة لفترة طويلة، خاصة في الفنادق، شعورا بصداع أو آلام متفرقة في الجسم.

ويعود ذلك إلى سببين رئيسيين: أولا، جفاف الجلد الناتج عن المكيف يؤدي إلى جفاف عام في الجسم، والجفاف هو السبب الأكثر شيوعا للصداع وآلام العضلات. وثانيا، تيار الهواء البارد المباشر قد يسبب توترا عضليا، خاصة في منطقة الرقبة والكتفين. ولتجنب هذه الأعراض، ينصح بشرب الماء باستمرار، وتجنب توجيه فتحات المكيف مباشرة نحو الجسم، خاصة في السيارة، مع ضبط درجة حرارة معتدلة بدلا من البرودة الشديدة، وأخذ فترات راحة خارج الغرفة المكيفة بين الحين والآخر.

المصدر: إندبندنت + روسيا اليوم