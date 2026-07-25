القبض على سائق توكتوك ماطل سائحًا في رد باقي الأجرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها بأحد الحسابات الخاصة بصانع محتوى « يحمل جنسية إحدى الدول» بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تضرره من أحد قائدي مركبات التوك توك لقيامه بتوصيله لمنطقة خان الخليلي بالقاهرة ورفضه منحه باقي مبلغ مالي غير متفق عليه.

بالفحص تبين عدم ورود أى بلاغات فى هذا الشأن وأمكن تحديد وضبط مركبة التوك توك الظاهرة بمقطع الفيديو «بدون ترخيص» وقائدها سائق «لا يحمل رخصة قيادة» – مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة.

بمواجهته، أقر بإرتكابه الواقعة منذ حوالى شهر، حيث اتفق مع السائح المذكور على توصيله لمنطقة خان الخليلي رغم علمه بأن المنطقة غير مصرح بسير مركبات التوك توك بها مقابل مبلغ مالي 100 جنيه وعقب وصوله منحه السائح 200 جنيه فماطله لعدم رد باقي المبلغ وحال إلحاح السائح قام برد الباقي.

المصري اليوم